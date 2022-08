Unterengstringen Gemeindepräsident Marcel Balmer ruft zur Mitbestimmung auf: «Halten wir an diesem Juwel fest» Viele Unterengstringer spazierten auf das Gut Sonnenberg, um der 1.-August-Rede des neuen Gemeindepräsidenten beizuwohnen.

Marcel Balmer (SVP) hielt die 1.-August-Rede auf dem Sonnenberg in Unterengstringen. Lydia Lippuner

Marcel Balmer ruft zu mehr Partizipation auf Viele Unterengstringer spazierten auf das Gut Sonnenberg, um der 1.-August-Rede des neuen Gemeindepräsidenten beizuwohnen. Lydia Lippuner Rund 180 Personen strömten bei strahlendem Sonnenschein zur 1.-August-Feier in die Scheune des Guts Sonnenberg in Unterengstringen. Bereits vor der Rede war Thomas Wirz, Organisator der Feier und Präsident des Bürgerlichen Gemeindevereins Unterengstringens (BGV), erfreut. «Ich bin überwältigt, dass so viele gekommen sind», sagte er.

Normalerweise sei es eine Herausforderung, einen Redner zu finden. Doch dieses Mal sei es einfach ge­wesen, denn jeder neu gewählte Gemeindepräsident erhalte traditionellerweise den Auftrag, nach seiner Wahl die 1.-August-Rede zu halten. Dann übergab er dem neuen Gemeindepräsidenten Marcel Balmer (SVP) das Wort. Dieser erklärte, dass die Tradition der 1.-August-Reden noch gar nicht so alt sei. «Im Jahr 1915 hat der damalige Bundespräsident erstmals eine Rede zum Nationalfeiertag gehalten», sagte Balmer.

Die 1.-August-Feier auf dem Gut Sonnenberg lockte viele Unterengstringerinnen und Unterengstringer an die frische Luft. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung

Danach setzte er zu einem Streifzug durch die Schweizer Geschichte an. Nach Abstechern ins Gründungsjahr, zur Erklärung der Neutralität und der Einführung einer einheitlichen Währung mit Franken und Rappen kam Balmer zur Aktualität. Das Geld habe in letzter Zeit durch die Inflation etwas an Wert verloren. «Aber eine eigene Währung hat starke Symbol- und Identifikationskraft», sagte er.

«Kontroll- und Gesetzeswut» bestehe bereits seit längerem

Daraufhin kam er auf die Unabhängigkeit der Schweizerinnen und Schweizer zu sprechen. Dabei erwähnte er die Einschränkungen, die durch die Corona-Schutzmassnahmen während der Pandemie ergriffen wurden. «Für viele war dabei die Präsenz des Staates unangenehm», sagte er. Doch eine «Kontroll- und Gesetzeswut» bestünden in der Schweiz schon länger. Die darauf folgenden Beispiele, dass man auch gebüsst werden könne, wenn man den Zündschlüssel stecken lasse oder die Velopedale nicht berühre, führten zu Stirnrunzeln und Gemurmel im Publikum.

Die Rede endete mit einem Aufruf zur Mitbestimmung. «Wir haben das Recht zur direkten Mitbestimmung. Halten wir an diesem Juwel fest», sagte Balmer. Wenig später hielt er ein ­Abstimmungscouvert in die Höhe. Er sprach dabei den Unterengstringerinnen und Unterengstringern auch ein Lob aus, da die Wahlbeteiligung im Frühling in der Gemeinde mit 34 Prozent höher gewesen sei als in anderen Limmattaler Gemeinden. Die Anwesenden dankten dem Redner mit grossem Applaus.

Nach der ersten Strophe der Nationalhymne verköstigten sie sich mit Wurst und Getränken. An einigen Tischen wurde noch über die Rede gesprochen. «Man ist nie zu hundert Prozent einverstanden, aber er hat zu grossen Teilen recht», sagte ein Zuhörer. Und ein anderer: «Es war eine gute Rede.»