Unterengstringen Gedenkfeier bei der Russenlinde abgesagt Die Gedenkfeier zu Ehren der über 1000 Russen, die 1799 in Unterengstringen ihr Leben gelassen haben, wird dieses Jahr nicht stattfinden.

Im September 2019 wurde letztmals einen Kranz bei der Russenlinde abgelegt. Mit dabei waren auch Vertreter aus Russland und der damalige Gemeindepräsident Simon Wirth (FDP). (25. September 2019) Sandra Ardizzone

2004 startete die jährliche Tradition einer Gedenkfeier in der Rüti oberhalb des Klosters Fahr zu Ehren der über 1000 Russen, die 1799 in Unterengstringen ihr Leben gelassen hatten. Diese Feier bei der Russenlinde wird dieses Jahr ausfallen. «Der anhaltende Krieg zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine veranlasst die Gemeinde Unterengstringen, auch in diesem Jahr auf die Gedenkfeier zu verzichten», teilt die Gemeinde mit. Die Botschaft der Russischen Föderation sei Mitte Juni 2023 darüber informiert worden. Bereits vergangenes Jahr wurde die Feier wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ausgesetzt. Auch 2014 verzichtete die Gemeinde auf den Anlass, nachdem Russland die Ukrainische Halbinsel Krim angegriffen und besetzt hatte.

Während der Feier gedachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch jeweils Vertreter der russischen Botschaft, den gefallenen russischen Soldaten in der zweiten Schlacht von Zürich im Jahr 1799. Frankreich verübte damals von Dietikon her einen Überraschungsangriff, um die in Unterengstringen stationierten Kosaken zu bekämpfen. Die List des französischen Generals Masséna ging auf. Die russischen Truppen wurden im Anschluss an das Manöver zum Rückzug gezwungen. Im Gedenken an diesen Verlust wurde 2002 die Russenlinde gepflanzt. (lyl)