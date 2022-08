Unterengstringen Fischchnusperli und Pommes waren sehr beliebt: Am Fischessen sassen die Gäste dicht gedrängt um die Tische Statt beim Kloster Fahr fand das Fischessen am Wochenende erstmals rund um die Fischerhütte statt und lockte dort viele Besucher an die gedeckten Tische.

Anstelle im Klostergarten Fahr fand am Samstag und Sonntag das traditionelle Fischessen erstmals rund um die Fischerhütte statt. Christian Murer

Am vergangenen Samstag und Sonntag lud der Fischerverein Kloster Fahr zum traditionellen Fischessen ein. Es war das erste Fischessen seit dem Ausbruch der Pandemie. Anders als in den vergangenen Jahrzehnten wurde das Fischessen dieses Jahr bei der Fischerhütte einige Meter flussaufwärts durchgeführt. Dort gab es insgesamt 230 gedeckte Sitzplätze. Diese waren am Samstag und Sonntag sehr gut besetzt. Die Leute sassen zeitweise dicht gedrängt beisammen.

Der ­Unterengstringer alt Gemeindepräsident Willi Haderer (SVP) war am Samstag auch vor Ort. Er sagte: «Rund um die ­Fischerhütte sitzt man nun sehr eng zu­sammen. Es ist aber dennoch recht gemütlich. Der Anlass ist viel intimer ge­worden.»

Küchenteam frittierte 90 Kilo Zanderchnusperli

Während die Gäste das Fest genossen, ging es in der Küche hoch zu und her. Die Küchenchefin Ruth Biffiger bereitete mit ihrem Team insgesamt 90 Kilogramm frittierte Zander­chnusperli und 70 Kilogramm Pommes frites zu, dazu stellten sie selbst gemachte Tartarsauce her.

Auch für Wurstliebhaber war gesorgt: Auf dem Grill brutzelten rund vierzig Bratwürste und Cervelats. Zum Abschluss stand auch ein Dessert bereit. Diverse Helferinnen und Helfer buken Kuchen. Pius Biffiger, Präsident des Fischervereins Kloster Fahr, war zufrieden mit dem Fischessen, das vor vierzig Jahren zum ersten Mal öffentlich stattfand. «Wir wurden richtiggehend überrannt», sagte er. Die ­Anwesenden hätten das familiärere Fest, die Bedienung am Tisch und das gemütliche ­Ambiente am Wasser im ­Grünen über­aus geschätzt. «Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv», so Biffiger.

Obwohl noch nicht alle Abläufe optimal abgestimmt gewesen seien und auch das elektronische Bestellsystem nicht perfekt funktioniert habe, was zu längeren ­Wartezeiten ­geführt habe, sei kein Gast ­weggelaufen, so ­Biffiger. «Allen Helferinnen und Helfern gehört ein riesiger Dank für den flexiblen Ein- satz, denn es haben alle – auch die Jüngsten – mit sehr grossem Engagement mitgeholfen», ­bilanzierte Biffiger am Sonntagnachmittag.