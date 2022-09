Unterengstringen Feuerwerk, Musik und Jubiläum: Nach acht Jahren wird Unterengstringen wieder zur sommerlichen Festmeile Am Wochenende wird in Unterengstringen mit Musik und vielfältigen Essensständen gefeiert. OK-Präsident Simon Wirth freut sich besonders darauf, dass am Dorffest auch auf das 50-Jahr-Jubiläum mit Unterengstringens Patengemeinde Lumnezia angestossen wird.

Das letzte Unterengstringer Dorffest fand 2014 an der Dorfstrasse statt. (Archivbild) Christian Murer

Im Gegensatz zu vielen Limmattaler Dörfern, in denen regelmässige Dorffeste im Sommer Tradition haben, steht in Unterengstringen der Festhöhepunkt jeweils Ende März an mit dem Mittefasten. Das könnte sich am Wochenende ändern: Von Freitag bis Sonntag wird in Unterengstringen nach 2010 und 2014 endlich wieder ein Dorffest gefeiert.

Schon jetzt ist klar, dass es knallen wird. Am Freitagabend wird das Fest mit einem Mörserschuss eröffnet und am Samstagabend folgt auf den Hauptact, das Komikerduo Lapsus aus Dietikon, ein grosses Feuerwerk.

«Da wir im Dorffest-Logo ein Feuerwerk zeigen, wollen wir auch eines steigen lassen», sagt OK-Präsident und alt Gemeindepräsident Simon Wirth (FDP). Das erste Dorffest seit acht Jahren soll üppig ausfallen. Entsprechend rechnet Wirth für das ganze Wochenende mit über 1000 Besucherinnen und Besuchern.

Anders als früher findet das Fest nicht mehr entlang der Dorfstrasse, sondern auf der Schul- und Freizeitanlage Büel statt. «An der Dorfstrasse wohnen mittlerweile zu viele Leute, sodass es zu einer Verkehrsbehinderung kommen würde. Zudem müsste man das Festgelände aufteilen», erklärt Wirth. Am neuen Standort sei man zentral gelegen und belaste auch die Anwohnerinnen und Anwohner weniger.

Bündner Patengemeinde ist mit einem Stand vertreten

Weil das Dorffest wegen Corona um ein Jahr verschoben werden musste, gibt es heuer ein schönes Jubiläum zu feiern. Die Patenschaft von Unterengstringen mit der Gemeinde Lumnezia, die bis zur Fusion diverser Dörfer per 2013 mit der Gemeinde Morissen bestand, jährt sich zum 50. Mal. Neben einem Festakt ist die Bündner Gemeinde mit gut 2100 Einwohnern auch mit einem Marktstand vertreten. «Das ist für mich ein Highlight», sagt Wirth.

Auf dem Festgelände sorgen am Wochenende diverse Vereine und Ortsparteien für Attraktionen und Verpflegung. So organisiert der Elternverein eine Hüpfburg, im Game House in der Bibliothek können Jugendliche sich unter anderem an alten Flipperkasten und einem Pacman-Automaten versuchen und der Jugendverein organisiert unter der Leitung von Rainer Stüssi (SVP) ein Seifenkistenrennen.

Auch essenstechnisch zeigt sich das Festgelände mit 13 Verpflegungsständen von einer vielfältigen Seite. Von Grillspezialitäten über Thaiküche bis hin zu Chili con und sin carne oder Minestrone wird viel geboten. «Wir achteten darauf, dass nicht nur Bratwurst auf den Teller kommt», sagt Wirth. Zudem sei es dem OK-Team wichtig gewesen, dass die Stände wiederverwendbares Geschirr verwenden, um die Abfallmengen möglichst gering zu halten.

Musikalische Unterhaltung soll viele Geschmäcker treffen

Herzstück des Geländes ist das Festzelt, in dem neben dem Komikerduo viele Bands auftreten werden. Die musikalische Unterhaltung soll laut Wirth ein möglichst breites Publikum bedienen. Die Mundart-Band Dabu Fantastic am Freitagabend richte sich eher an Jüngere. Dafür sollen die Limmattaler Countrymusiker Pasta Cowboys am Samstagabend auch ältere Semester ansprechen.

Am Sonntag treten dann ab 13 Uhr unter anderem die Musikschule Limmattal, die Schwyzerörgeli-Gruppe Schlieren und der Männerchor Engstringen auf.

Damit das Fest in der geplanten Grösse über die Bühne gehen kann, sei das OK-Team nebst den Werkdienstmitarbeitenden auf viele freiwillige Helfer angewiesen, sagt Wirth. Um den Aufwand der vielen Vereine zu würdigen und ihnen eine finanzielle Absicherung zuzusichern, hat die Gemeinde eine Defizitgarantie von 100’000 Franken budgetiert. Wirth sagt:

«Wir müssen bei einigen Sachen noch ad hoc planen, doch grundsätzlich läuft bis jetzt alles gut. Nun hoffen wir nur noch auf Sonnenschein und darauf, dass die Leute Spass haben.»

Für Wirth ist das Fest jedoch noch mehr als das. Als OK-Präsident wird er vorläufig zum letzten Mal öffentlich im Rampenlicht stehen, nachdem er per Juli nach vier Jahren sein Amt als Gemeindepräsident abgab. Er sagt: «Ich konnte mich ja an der letzten Gemeindeversammlung aufgrund meiner Covid-Infektion nicht verabschieden. Das kann ich nun nachholen.»