Unterengstringen «Ein absolutes Novum»: Die allererste Bööggin wird auf dem Schulhausplatz begrüsst Die Unterengstringer Sechstklässlerinnen und Sechstklässler haben dieses Jahr eine Mittefasten-Bööggin gebastelt. Sie wurde am Freitag mit vielen Wünschen eingedeckt, die am Sonntagabend mit ihr in Schall und Rauch aufgehen werden.

«Weltfrieden» und «Schulausflüge»: Die Schülerinnen und Schüler stecken der Bööggin ihre Wünsche in die Tasche. Severin Bigler

Die ganze Primarschule Unterengstringen ist um die eingepackte Gestalt auf dem Schulhausplatz Büel versammelt. Auf das Kommando von Schulleiter Beda Durschei zieht ein Sechstklässler den dunklen Umhang vom diesjährigen Mittefasten-Böögg, der zum Abschluss des Frühlingsfestes am Sonntagabend an der Limmat in Flammen aufgehen wird. Was an diesem Freitag zum Vorschein kommt, löst eine Begeisterungswelle aus.

Wie sieht der Mittefasten-Böögg dieses Jahr wohl aus? Die Gestalt steht verhüllt auf dem Schulhausplatz Büel in Unterengstringen. Severin Bigler

«Wow. Ihr seht ein absolutes Novum. Nach fast 500 Jahren Mittefasten gibt es zum ersten Mal eine Bööggin und nicht einen Böögg. Das gab es noch gar nie», sagt Durschei. Vor ihm steht eine Figur in einem schwarzen Anzug und einem pinken Schal. Passend dazu trägt die Puppe pinke Haare und rot gefärbte Lippen. Der Mittefasten-Böögg, der traditionellerweise von der sechsten Klasse erstellt wird, schaut mit zwei unterschiedlich gestalteten Augen ins Publikum.

Die Bööggin sei ein Gemeinschaftswerk der ganzen Klasse gewesen, sagt einer der Sechstklässler. Dass es dieses Mal eine Frau sei, habe sich so ergeben, da viele einen weiblichen Böögg als Entwurf zeichneten, erklärt eine Sechstklässlerin. Als Nächstes verkünden die beiden den bislang streng geheim gehaltenen Namen der Figur. «Crazy Diva» soll die Bööggin heissen. Das stehe für eine berühmte Bööggin, die auch ihre Launen habe.

«Crazy Diva» wird mit Wünschen eingedeckt

Im Anschluss an die Enthüllung dürfen die Kinder ihre persönlichen Wünsche der Bööggin in die Tasche stecken. Sie soll diese mitnehmen, wenn sie am Sonntag in Schall und Rauch aufgehe, sagt Durschei. Die Klassenwünsche tragen die Schüler laut vor. Nebst Ausflügen und einer schönen Klassengemeinschaft hat eine Klasse einen besonderen Wunsch: «Den Wunsch nach Weltfrieden nehmen mir ans Mittefasten und weit darüber hinaus mit uns mit», sagt Durschei. Danach fordert der Schulleiter die Anwesenden zu einem Toast mit Eistee auf. «Wir erheben jetzt den Becher auf ‹Crazy Diva›», sagt er.

Zum Abschluss kommen die Sechstklässler nochmals in Aktion. «Das eigentliche Taufritual sieht vor, dass man den Bööggen noch ein wenig benetzt», so Durschei. Die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler versammeln sich um «Crazy Diva» und schütten einen Becher Wasser auf sie, bevor sie ins Wochenende gehen.

Die Bööggin ist nur ein Teil des Beitrags, den die Sechstklässler ans Mittefasten leisten. Darüber hinaus sammelten sie an der Haussammlung Geld für die Holzerzvieri. Mit den über 5000 Franken, die zusammenkamen, stellten sie einen Rekord auf. Zudem werden sie am Sonntag dafür sorgen, dass das Dorf bereits um sechs Uhr mit Böllerschüssen geweckt wird.