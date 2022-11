Unterengstringen Dank Adriana Blasis Start-up lassen sich alte Kinderkleider unkompliziert in Geld umwandeln Die 40-jährige Adriana Blasi hat sich mit Secondhand-Kleidern ein eigenes Business aufgebaut. Damit will sie nicht nur ein Zeichen für die Umwelt setzen, sondern auch ein Vorbild für andere Frauen sein.

Adriana Blasi im Büro ihres Start-ups Kidis in Büron im Kanton Luzern. Die Idee dazu ist bei ihr zu Hause in Unterengstringen entstanden. zvg

Sie will Frauen und vor allem Mütter dazu inspirieren, sich selbst auch mit Familie im Beruf zu verwirklichen. Als Geschäftsführerin und Co-Gründerin des Luzerner Start-ups Kidis geht die 40-jährige Adriana Blasi aus Unterengstringen mit gutem Beispiel voraus. Mit ihrem Unternehmen kauft und verkauft sie nachhaltige Secondhand-Kinderkleidung.

Am Dienstag vor einer Woche schloss Blasi gemeinsam mit dem Co-Gründer Pascal Arnold in der Investorensendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» auf 3+ einen Deal über 150'000 Franken ab, wofür sie 22,5 Prozent der Firmenanteile abgaben. «Es ist unser grösster bisheriger Erfolg und natürlich auch eine Bestätigung dafür, dass es ein Business mit Zukunft ist», sagt Blasi.

Kidis ermöglicht Eltern einen unkomplizierten Kleiderverkauf

Bei Kidis laden Eltern auf der gleichnamigen Website Fotos von Kleidern, Spielsachen und anderen Accessoires ihrer Kinder hoch und verschicken diese nach einer Prüfung an die Firma. Den Erlös für die eingeschickte Ware erhalten sie direkt nach der anschliessenden Qualitätsprüfung.

«Auf diese Weise nehmen wir den Eltern den Verkauf ab und erleichtern für sie den Gesamtprozess der Kleiderweitergabe», sagt Blasi. Denn insbesondere bei Kinderkleidern sei die Tragedauer sehr gering, weshalb eine Wiederverwendung sehr viel Sinn mache.

Verkauft werden die Secondhand-Artikel für Kinder und Babys auf der Plattform Kidis. Mittlerweile bietet diese ein grosses Sortiment an Kleidungsstücken für Mädchen und Jungs und jeglichen Spielsachen, Decken oder Gegenständen für die Einrichtung des Kinderzimmers.

Die Gründerin wohnt schon seit Jahren im Limmattal

Obwohl das Start-up Kidis seinen Sitz in Büron im Kanton Luzern hat, sei es tief im Limmattal verwurzelt, sagt Blasi. «Die Idee zu Kidis ist bei mir zu Hause in Unterengstringen entstanden», sagt sie. Vor sieben Jahren zog Blasi mit ihrem Mann und zwei Kindern in die Gemeinde. Davor wohnten sie viele Jahre lang in Schlieren.

Die Kidis-Gründer Adriana Blasi und Pascal Arnold während ihrem TV-Auftritt bei «Die Höhle der Löwen Schweiz». 3+

Auch heute noch – drei Jahre nach der Gründung von Kidis – diene ihr Zuhause und die umliegende Natur mit der Limmat immer wieder als Inspiration. «Ein Grossteil der Ideenentwicklung findet hier statt», sagt Blasi.

Auch ihre grundlegende Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit sei durch den nahen Bezug zur Natur im Limmattal entstanden. Nachhaltigkeit gehe weit über Kindermode hinaus, sagt Blasi.

Mit ihrem Unternehmen, das heute sechs Teilzeitmitarbeitende beschäftigt, will sie jedoch nicht nur ein Zeichen für die Umwelt setzen, sondern auch ein Vorbild für andere Mütter sein. Sie sagt:

«Es ist nicht immer einfach, den Job, die Familie und den Haushalt unter einen Hut zu bringen. Noch schwieriger wird es, wenn man sich ein eigenes Geschäft aufbauen will. Mit guter Organisation und Offenheit innerhalb der Familie ist es aber trotzdem möglich, eine gute Work-Life-Balance zu finden.»

Mit der Investition wollen Blasi und Arnold nun den Webshop von Kidis sowie das Marketing ausbauen. Damit soll das Unternehmen wachsen und einen höheren Bekanntheitsgrad erlangen.