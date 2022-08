Unterengstringen Drei Elektroautos und eine grosszügige Solaranlage zu bestaunen: Die Gipser- und Malergenossenschaft Zürich lädt zum Tag der offenen Tür ein Nach einer einjährigen Planungsphase konnte die Gipser- und Malergenossenschaft Zürich mit Sitz in Unterengstringen ihre beiden umweltfreundlichen Projekte umsetzen. Nun können Interessierte am Samstag die neue Solaranlage und die Elektrofahrzeuge bestaunen.

Die neue 176 Quadratmeter grosse Solaranlage auf dem Dach der Gipser- und Malergenossenschaft Zürich in Unterengstringen. zvg

Seit Juni hat die Gipser- und Malergenossenschaft Zürich mit Sitz in Unterengstringen eine 176 Quadratmeter grosse Solaranlage auf dem Dach ihres Gebäudes und besitzt drei elektrisch betriebene Firmenautos. «Damit wollen wir in erster Linie unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten», sagt Richard Lipp, Verwaltungsratspräsident der Firma. Für ihre Mitarbeiter sowie für andere Unternehmen würden sie so eine Vorbildfunktion einnehmen.

Um ihr Engagement der Bevölkerung näherzubringen, lädt die Gipser- und Malergenossenschaft Zürich am Samstag, 3. September, zu einem Tag der offenen Tür, an dem die Fahrzeuge sowie die Solaranlage bestaunt werden können.

Die Firmenautos werden Schritt für Schritt mit Elektrofahrzeugen ersetzt

Die beiden Projekte waren während rund eines Jahres in Planung und konnten dann von April bis Juni dieses Jahres umgesetzt werden. Die Motivation hinter den zwei umweltfreundlichen Anschaffungen unterschied sich aber in einigen Punkten.

So spielten bei der Entscheidung für die Installation einer Solaranlage eine eigenständige Stromversorgung und die daraus folgende Senkung der Stromkosten eine grosse Rolle. «Beim Kauf der Elektrofahrzeuge haben wir hingegen an die Senkung der Unterhaltskosten gedacht», sagt Lipp.

Ausserdem profitiere die Firma von einem Vorsprung, wenn in der Schweiz das sogenannte «Roadpricing» eingeführt werden würde. Dabei handelt es sich um Strassenbenutzungsgebühren, die vom Ressourcenverbrauch des Fahrzeugs abhängen.

Neben den drei Elektroautos besitzt die Gipser- und Malergenossenschaft Zürich zurzeit noch 14 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. «Der Plan ist, diese Schritt für Schritt auch durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen», sagt Lipp.

«Wir möchten die Leute für unsere Umwelt sensibilisieren»

Den Umweltgedanken leben die Mitarbeitenden auch privat. Gemäss Lipp hat ein Mitglied des Verwaltungsrats bereits eine Solaranlage auf dem Dach seines Hauses installieren lassen und mehrere weitere VR-Mitglieder und Mitarbeiter stehen kurz vor der Umsetzung eines solchen Vorhabens. «Uns ist es sehr wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen», sagt er.

Das Firmengebäude der Gipser- und Malergenossenschaft Zürich in Unterengstringen. zvg

Dieses Ziel verfolgt die Firma auch am Tag der offenen Tür vom kommenden Samstag. Von 9 bis 15 Uhr haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Solaranlage in schwindeliger Höhe direkt auf dem Dach aus der Nähe zu betrachten. Daneben können natürlich auch die Elektrofahrzeuge genau unter die Lupe genommen werden.

Ihren Gästen will die Firma dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen. «Wir möchten die Leute für unsere Umwelt sensibilisieren und sie bestenfalls auch dazu motivieren, unserem Beispiel zu folgen», sagt Lipp. Denn abgesehen von den derzeit langen Lieferzeiten für Solaranlagen, seien die Hürden für eine Installation nicht so hoch, wie viele befürchten.

Vom Konzept der Genossenschaft bis heute überzeugt

Die Genossenschaft beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, die sich bei Neu- und Umbauten sowie Sanierungen um jegliche Gipser- oder Malerarbeiten kümmern. Spezialisiert ist die Firma dabei unter anderem auf Stuckaturen, Schirmungen gegen Elektrosmog sowie dekorative Malerarbeiten und Farbberatung.

Die Geschichte des Unternehmens geht weit zurück: Bei seiner Gründung im Jahr 1909 trug es den Namen Gipsergenossenschaft Zürich. Es verging nicht viel Zeit, bis die Firma zwei Jahre später die Malergenossenschaft Zürich bei sich aufnahm und sich dementsprechend umtaufte.

Lipp ist überzeugt vom Konzept der Genossenschaft: «Die Mitarbeiter haben bei uns das Recht, mitzuentscheiden – sie wählen den Verwaltungsrat sowie den Geschäftsführer.» Zudem würden im Unternehmen nicht die Gewinnmaximierung, sondern Dinge wie faire Arbeitsbedingungen und gute Sozialleistungen im Vordergrund stehen.