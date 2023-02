Unterengstringen Die Kinderfasnacht lockte viele heitere Fasnächtler an Bei bester Stimmung in vielfältigen Kostümen feierten Jung und Alt in Unterengstringen die Fasnacht.

Die Schwellbaumschränzer aus Windisch führten den Unterengstringer Fasnachtsumzug an. Mattia Wirth

Das Wetter hatte sich zwar in ein graues Kostüm voller Wolken und leichtem Regen gehüllt, als sich die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler am Sonntag auf dem Platz vor dem Primarschulhaus Büel für die Unterengstringer Kinderfasnacht bereit machten. «Wow, so viele Leute waren wir noch nie!», bemerkte Nicole Stadelmann. Sie, Melanie Aerne und Marianne Stäger bildeten das Komitee des Elternvereins Unterengstringen, das die Kinderfasnacht organisierte.

Die Schwellbaumschränzer gingen voran

Die Vorfreude auf den Umzug war gross. Konfetti werfend und plaudernd liefen Kinder und Erwachsene in ihren vielfältigen Kostümen durch die für den Umzug gesperrten Strassen. Angeführt wurde der Umzug von den Schwellbaumschränzern aus Windisch, die ordentlich laut und im Takt ihre Guggenmusik zum Besten gaben.

Ausgehend vom Schulhaus Büel marschierte die heitere Gemeinschaft zunächst auf der Büelstrasse, dann auf der Brunnmattstrasse und weiter zum Kreisel, um von dort aus via Trottacherstrasse zurück zum Schulhaus zu gelangen. Im Gemeindesaal Büel wurde sodann weitergefeiert. Im Saal machte sich eine gemütliche Stimmung breit, die Freude über den gelungenen Umzug klang noch lange nach und so manchen Eltern war die entspannte Gewissheit anzumerken, dass ihre Kinder am Abend sehr zufrieden ins Bett gehen werden.

Einige Erwachsene fanden sich als Indianer, Piraten, exotische Tiere und vieles mehr hinter den Theken ein und bedienten die hungrige und durstige Gesellschaft. Die Grossen und die Kleinen assen Hot-Dogs, Kuchen und weitere Köstlichkeiten. Melanie Aerne, als Indianerin verkleidet, meinte:

«Es war wirklich eine tolle Kinderfasnacht, howgh!»