Unterengstringen Der Rohbau im «Belano Zuhause» in Unterengstringen steht – die Hälfte der Wohnungen sind bereits vermietet oder reserviert Beim Bauprojekt an der Bergstrasse in Unterengstringen konnten nun die Rohbauarbeiten der beiden Mehrfamilienhäuser abgeschlossen werden. Voraussichtlich sollen die Wohnungen ab Frühling 2023 bezugsbereit sein.

So sieht die entstehende Wohnsiedlung «Belano Zuhause» in Unterengstringen zurzeit aus. Muriel Daasch

Das Projekt «Belano Zuhause» an der Bergstrasse 5 und 7 in Unterengstringen schreitet voran. Der Rohbau der beiden Mehrfamilienhäuser ist nun beendet und der Innenausbau hat begonnen. Die Wohnungen sollen voraussichtlich im Frühling 2023 einzugsbereit sein, wie Andrea Trussardi, Leiterin Kommunikation bei «Belano Zuhause» in einer Mitteilung schreibt. Eine Musterwohnung soll bereits ab Januar 2023 zur Besichtigung bereitstehen. Ursprünglich war der Bezug ab Herbst 2022 geplant.

In den zwei Mehrfamilienhäusern entstehen gesamthaft vier 1,5-Zimmer-Wohnungen, 15 2,5-Zimmer-Wohnungen und sieben 3,5-Zimmer-Wohnungen. 17 davon befinden sich im vierstöckigen Haus Birke und neun im dreistöckigen Haus Ahorn.

Obwohl die Vermietung erst seit kurzem läuft, ist bereits die Hälfte der insgesamt 26 Wohnungen vermietet oder reserviert. «Täglich treffen mehrere Anfragen bei uns ein», sagt Trussardi.

Eine hauseigene Rezeption, ein Fitness und eine Cafeteria

Die Wohnungen stehen auf dem ehemaligen Pfarrhaus-Areal der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen, zu der auch Geroldswil, Oetwil und Unterengstringen gehören. An der Kirchgemeindeversammlung Ende 2019 befürworteten die Stimmberechtigten das Vorhaben, das Land während 99 Jahren für jährlich 140'000 Franken im Baurecht an die Belano Group abzugeben.

In den beiden Häusern entstehen insgesamt 26 Wohnungen. zvg

Bei «Belano Zuhause» handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Wohnprojekt. Teil des Konzepts für alle Generationen sind eine erweiterte Infrastruktur sowie zusätzliche Dienstleistungen – insbesondere aber für Seniorinnen und Senioren.

So entstehen im Gemeinschaftsbereich im Erdgeschoss eine Cafeteria, ein Atelier und ein Fitness. Zudem wird es eine hauseigene Rezeption geben, welche diverse Services wie Spitex-Pflege, Wohnungsreinigung oder Mahlzeitenlieferung vermittelt. Dieselben Dienstleistungen sind auch über die «Belano Zuhause»-App verfügbar, wobei sich in jeder Wohnung ein Tablet zur freien Nutzung befinden wird. Ein rund um die Uhr erreichbarer Notruf und Helpdesk soll bei medizinischen und technischen Notfällen ausserdem eine umgehende Hilfeleistung sicherstellen.

So sollen die beiden Mehrfamilienhäuser an der Bergstrasse 5 und 7 in Unterengstringen im nächsten Frühling aussehen. zvg

Im Rahmen des im Minergiestandard entstehenden Bauprojekts sind auch eine Fotovoltaikanlage und Ladestationen für Elektroautos vorgesehen. Alle Wohnungen sind barrierefrei sowie altersgerecht konzipiert und jeweils mit einem Aussensitzplatz oder Balkon ausgestattet. Ein elektronisches Schliesssystem mit Schlüsseltresor soll für schnellen, ungehinderten Zugang zu den Gebäuden und den Wohnungen sorgen. Auch verfügen die Wohnungen sowie die Gemeinschaftsbereiche über ein WLAN.

«Belano Zuhause» baut und plant weitere Standorte

Die Wohnsiedlung in Unterengstringen ist nicht die erste, in der das Wohnkonzept «Belano Zuhause» umgesetzt wird. Drei laufende Wohnbetriebe befinden sich bereits in Berikon AG, Grüningen ZH und Ostermundigen BE. In Wohlen AG, Uzwil SG und Balsthal SO sind zudem weitere Projekte bereits im Bau und vier Projekte der Belano Group befinden sich zurzeit noch in Entwicklung.

Die beiden Mehrfamilienhäuser des Projekts «Belano Zuhause» in Unterengstringen aus Vogelperspektive (mittig im Bild). zvg

Zentrales Ziel des Konzepts sei es, dass Personen in jedem Alter ein selbstständiges Leben führen können und trotzdem rund um die Uhr Sicherheit gewährleistet ist, erklärt Trussardi. «Kombiniert mit dem gebotenen Wohnkomfort, schenkt das Konzept den Bewohnerinnen und Bewohnern eine hohe Lebensqualität.»