Unterengstringen Der Neujahrsapéro kehrte zurück in den Gemeindesaal – der Bürgerliche Gemeindeverein hatte alle Hände voll zu tun Die Geselligkeit steht beim Unterengstringer Neujahrsapéro im Fokus. Möglich machen dies fleissige Helferinnen und Helfer.

3 Bilder 3 Bilder Sie hatten alle Hände voll zu tun und nahmen sich hier schnell Zeit für ein Foto: Oski Müller, Nicole Schmalz, Brigitte Müller, Esthi Brüngger, Dani Brüngger, Therese Wirz und Thomas Wirz vom Bürgerlichen Gemeindeverein Unterengstringen, der den Neujahrsapéro jeweils durchführt. Bild: David Egger

Zurück unter der Unterengstringer Fahne, zurück im Gemeindesaal Büel: So die Devise beim Unterengstringer Neujahrsapéro 2023 am Montagmittag. Er war gut besucht, über 100 Personen kamen ab 11 Uhr zusammen, stiessen an – unter anderem mit Chreisgmeinds-Wy – und diskutierten angeregt miteinander.

Thomas Wirz vom Bürgerlichen Gemeindeverein Unterengstringen, der den Anlass organisiert hat, war zufrieden mit dem Aufmarsch. Er, die weiteren Vorstandsmitglieder des Vereins sowie ihre hilfsbereiten Partnerinnen und Partner hatten beim Apéro alle Hände voll zu tun. Denn die Gäste brachten neben Durst auch Appetit mit. Diesem wurde heuer mit klassischen Apéro-Leckereien Genüge getan.

Letzes Jahr war man hingegen ganz anders unterwegs. Damals fand der Neujahrsapéro noch draussen, vor dem Gemeindesaal Büel, statt, um keine komplizierten Coronaregeln umsetzen zu müssen. Und innert kürzester Zeit gingen über 100 Bratwürste weg.

Erster Neujahrsapéro mit neuem Gemeindepräsidenten

Das ist nun schon lange her und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan – man denke etwa an die Unterengstringer Gesamterneuerungswahlen letztes Jahr, bei denen sich Marcel Balmer (SVP) neu das Gemeindepräsidium sicherte. Für ihn war es heuer also der erste Neujahrsapéro als Gemeindepräsident und mit ihm waren auch andere Mitglieder der Exekutive vor Ort – eine Ansprache gab es aber auch dieses Jahr keine, denn so will es die Unterengstringer Tradition. Dass diese nach wie vor die Leute anzieht, hat sich am Montag einmal mehr bewiesen.

Eine noch grössere Unterengstringer Tradition ist das Mittefasten. Dieses findet dieses Jahr übrigens vom 17. bis zum 19. März 2023 statt.