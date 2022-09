Unterengstringen «Bei diesen Kindern sollen Träume geweckt werden»: 20 Kinder aus der Ukraine treten im Gemeindesaal auf Die ukrainische Folkloregruppe Tscherwona Ruta zeigt in Unterengstringen ein Programm aus Liedern, Tänzen, verschiedenen Kostümen und Instrumenten. Organisiert hat den Auftritt der Männerchor Engstringen.

Es ist das erste Mal, dass die Gruppe Tscherwona Ruta in der Schweiz auftritt. zvg

Am 21. September wird der Gemeindesaal Unterengstringen Schauplatz eines besonderen Abends: Die ukrainische Folkloregruppe Tscherwona Ruta wird dem Publikum mit Tänzen, Liedern, Kostümen und traditionellen ukrainischen Instrumenten ihre Kultur zeigen. Die Gruppe besteht aus Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren. Hinter dem Anlass stehen der Männerchor Engstringen und Gunhard Mattes, der diesen seit elf Jahren dirigiert. «Die Leute werden hell begeistert sein. Der Anlass wird berühren», sagt er.

Der vor 20 Jahren durch die deutsche Renate-Merkle-Stiftung gegründeten Folkloregruppe gehören rund 90 Kinder aus den Städten Tscherwonohrad und Sosniwka bei Lwiw an. Ein Höhepunkt ist für die Kinder eine alle zwei Jahre stattfindende Tournee in Deutschland. Mitkommen dürfen jeweils die rund 20 besten Jugendlichen. Dieses Jahr macht die Gruppe, die schon internationale Preise gewonnen hat, zum ersten Mal auch in der Schweiz Halt.

Alle zehn Tage reiste er in die Ukraine

Ermöglicht wurde dies durch Mattes langjährige Freundschaft zur administrativen Leiterin der Gruppe, Halina Tomkiv. «Ich war 1998 zum ersten Mal in der Ukraine», sagt der Bremgarter. Vom Können der jungen Musiker fasziniert, baute er während der nächsten elf Jahre ein Symphonieorchester in Lwiw auf, das auch international auftrat. «Alle zehn Tage reiste ich für vier Tage in die Ukraine», erzählt er. In der Zwischenzeit sammelte er Geld für sein Projekt. Mit der Zeit sei die Finanzierung allerdings zu schwierig geworden. So gibt es das Orchester zwar nach wie vor, inzwischen jedoch unter anderer Leitung.

Ausschlaggebend für das Konzert in Unterengstringen war eine Kulturreise nach Lwiw, die Mattes 2019 für die Sänger des Männerchors Engstringen organisiert hatte. «Halina Tomkiv war damals unsere Reiseleiterin», sagt er. Den Chormitgliedern habe die Reise so gut gefallen, dass sie ihr ein persönliches Geschenk machen wollten. «Sie wünschte sich jedoch lieber einen Auftritt in der Schweiz für die Kinder von Tscherwona Ruta.» Nachdem die Coronapandemie dieses Vorhaben lange verhinderte, ist es nun endlich so weit.

Am Konzert gibt es Brötchen, Kuchen und Getränke

«Der Vorverkauf läuft leider noch nicht wie gewünscht», sagt Mattes. Die Billette für 30 Franken sind in der Bibliothek Unterengstringen zu haben. Er glaube, vielen Leuten sei nicht klar, dass es sich um mehr als eine Benefizveranstaltung handle.

«Diese Kinder sind seelisch unter Druck. Trotzdem möchten sie uns die ukrainische Kultur näherbringen. Ein voller Saal wäre natürlich ein grosses Dankeschön an sie.»

Schliesslich sei es dieses Jahr das erste Mal, dass die Kinder für die Tournee ihre Familien im Krieg zurücklassen müssen. Um mehr Interessierte anzuziehen, bietet der Männerchor Engstringen vor dem Anlass und in der Pause Brötchen, Kuchen und Getränke an.

Auch bei den Kindern aus der Ukraine dürfte die Vorfreude gross sein: Schliesslich hat der Männerchor Engstringen ein mehrtägiges Programm für sie auf die Beine gestellt. «Am Dienstag verbringen sie einen Tag im Zoo Zürich mit dem Verein Smile», sagt Mattes. «Und am Mittwoch machen wir mit ihnen einen Ausflug in den Bruno-Weber-Park, eine Bootsfahrt auf der Limmat und besuchen den Zürcher Sternengrill.» Der Lions Club Limmattal steht dem Männerchor dabei beratend zur Seite und der Kiwanis Club Limmattal-Zürich beteiligt sich finanziell.

Nur dank dem Oberbürgermeister können sie ausreisen

Von seinen Kontakten in Lwiw hört Mattes immer wieder, wie es ihnen im Krieg geht. «Leider ist es so, dass sich viele mittlerweile daran gewöhnt haben», sagt er. «Sie erzählen mir, dass sie gar nicht mehr bei jedem Bombenalarm in den Schutzkeller fliehen.» Der Krieg hat auch die diesjährige Tournee von Tscherwona Ruta erschwert: So müsse die Gruppe von einem Oberbürgermeister begleitet werden, sonst dürften die Busfahrer und Begleitpersonen gar nicht ausreisen.

Mit dem Anlass in Unterengstringen möchten der Männerchor Engstringen und Mattes auch eine Art Friedensbotschaft aussenden: «In der Musik sprechen alle die gleiche Sprache», sagt er. «Bei diesen Kindern sollen Träume geweckt werden. Nur so werden sie später einmal etwas auf der Welt verändern wollen.»