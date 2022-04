Unterengstringen Der Limmat-Cup lockte Hunderte nach Unterengstringen Kunstturnerinnen aus der ganzen Schweiz reisten zur 48. Austragung des vom TV Engstringen organisierten Wettkampfs an.

15 Bilder 15 Bilder Am 9. und 10. April fand in Unterengstringen der Limmat-Cup statt. zvg/TV Engstringen

Nachdem der TV Engstringen im Jahr 2020 keinen und im Jahr 2021 nur einen reduzierten Limmat-Cup durchführen konnte, freute sich der Verein umso mehr auf den 48. Limmat-Cup. Dieser konnte am vergangenen Wochenende ganz ohne Corona-Auflagen stattfinden. Der Cup startete am Samstag um 8 Uhr und endete am Sonntagabend um 17.30 Uhr.

Über 250 Kunstturnerinnen aus der ganzen Schweiz seien ins Limmattal gereist, um sich am Limmat-Cup 2022 in der Unterengstringer Büel-Halle zu messen, teilt der TV Engstringen mit. «Der Ehrgeiz der Turnerinnen war ungebrochen, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Turngspändli. Alle zeigten grossen Einsatz, ob auf dem Barren, beim Sprung, am Balken oder auf dem Boden.»

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher hätten mit den Turnerinnen mitgefiebert, heisst es weiter. Entsprechend musste auch für Speis und Trank gesorgt werden. Dafür gab es eine Festwirtschaft und einen Kuchenstand.

Dieses Jahr war wieder eine Rangverkündigung möglich

Besonders schön für die Turnerinnen: Nachdem letztes Jahr wegen der Coronaregeln keine Rangverkündigung stattfinden durfte, konnten die Turnerinnen dieses Jahr wieder stolz auf dem Podest um die Wette strahlen.

Am 1. und 2. April 2023 ist der nächste Limmat-Cup

Der TV Engstringen ist laut Mitteilung dankbar für die Sponsoren, ohne die der Wettkampf gar nicht erst durchgeführt werden könnte. «Wir blicken auf einen ruhigen, gemütlichen und gelungenen Anlass zurück und freuen uns schon auf den nächsten Limmat-Cup, der am 1. und 2. April 2023 erneut in Unterengstringen stattfinden wird», macht der TV Engstringen ­zudem klar,

Die gesamte Rangliste zum Limmat-Cup steht auf www.tvengstringen.ch zur Verfügung.