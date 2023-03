Unterengstringen Der Gemeindepräsident begrüsste 16 Neubürgerinnen und Neubürger Bei der traditionellen Bürgeraufnahme im Wald begrüsste Marcel Balmer (SVP) alle Neu-Unterengstringer. Der Anlass stand dieses Jahr auch im Zeichen vom Abschied.

4 Bilder 4 Bilder Gemeindepräsident Marcel Balmer begrüsste alle 16 neuen Unterengstringerinnen und Unterengstringer bei dem Anlass hoch über dem Dorf. Bild: Isabelle Piccand

Die Einbürgerung sei der letzte Schritt auf dem Weg zur Integration ins Leben in der Schweiz und vor allem in die lokale Gemeinschaft, sagte Marcel Balmer (SVP) am Samstagnachmittag beim Chüebrünneli oberhalb des Sparrenbergs. Der Unterengstringer Gemeindepräsident hiess bei der Bürgeraufnahme insgesamt 16 Neubürgerinnen und Neubürger im Dorf willkommen. Der traditionelle Anlass findet jährlich im Rahmen des Frühlingsfests Mittefasten statt. Dieses Jahr leider ohne Musik: Das Platzkonzert der Jugendmusik rechtes Limmattal entfiel wegen krankheitsbedingter Ausfälle.

«Das Bürgerrecht ist der Ausdruck dafür, dass eine Person ein Teil der Gesellschaft werden möchte, da, wo er oder sie lebt – da, wo es am schönsten ist – also in Unterengstringen», sagte Balmer. Er ermutigte die Eingebürgerten, von ihrem neu erworbenen politischen Mitbestimmungsrecht Gebrauch zu machen. «Leider ist die politische Partizipation in Unterengstringen momentan eher tief», bedauerte er und verwies auf die tiefe Wahlbeteiligung von 30 Prozent im Februar. «Jeder von uns kann mit einer aktiven Beteiligung einen Beitrag leisten. Die Politikerinnen und Politiker mit einer glaubwürdigen, transparenten und motivierenden Politik und die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Teilnahme und ihrem Interesse am politischen Geschehen», meinte er.

So wurden die Neubürgerinnen und Neubürger sogleich zur nächsten Gemeindeversammlung am 14. Juni eingeladen, um selbst am Politgeschehen teilzunehmen. «Wir zählen auf euch und freuen uns, mit jedem von euch die Gemeindeentwicklung zusammen voranzutreiben», sagte Balmer.

Zu den neuen Unterengstringerinnen und Unterengstringern gehört auch die Familie Sonetto. Incoronata und Bruno Sonetto besuchten den Anlass im Wald zusammen mit ihren Töchtern. «Wir haben uns auf Wunsch unserer älteren Tochter eingebürgert und finden diese Aktion toll», sagte Mutter Incoronata Sonetto.

Die Gemeinschaft gedachte «Schaaggi» Meier

Die Bürgeraufnahme hatte aber auch eine wehmütige Note: Zu Ehren von Jakob «Schaaggi» Meier-Schüpbach, der im vergangenen Herbst verstarb, hielten alle Anwesenden für einen Moment der Stille inne. Damit brachten sie ihre Dankbarkeit für sein Wirken für die Gemeinde zum Ausdruck. Von 1970 bis 1986 amtete Meier als Gemeindepräsident. «Jakob Meier hat es geschafft, Unterengstringen mit seinen Visionen von einer Schlafgemeinde zu einer lebendigen Vorortsgemeinde von Zürich zu machen», sagte Altgemeindepräsident, Mittefasten-Altmeister und Meiers langjähriger und Kollege Willy Haderer.