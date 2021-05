Unterengstringen Burlesquer Brecht: Das erwachsene Puppentheater kehrt mit Glamour und Witz zurück auf die Bühne Ab Samstag spielen Hans Jörg Raaflaub und Werner Isenring in ihrem Figurentheater in Unterengstringen ihr neustes Stück: Eine erotische Satire mit Liedern von Bertolt Brecht. Auch für die nächsten Jahre hat Raaflaub programmlich bereits vorgesorgt.

Nachdem er den Titel «Burlesque meets Brecht» mal zufällig aufgeschnappt hatte, sei ihm schnell klar geworden, dass er daraus mal ein Theaterstück für Marionetten entwerfen will, erzählt Hans Jörg Raaflaub. «Mich hat die Mischung gereizt. Und ich hatte schon so viele Figuren, die perfekt dazu passen.» Obwohl es zunächst etwas widersprüchlich töne, würden die teils rotzfrechen Texte von Bertolt Brecht gut zum erotischen, glamourösen Burlesque passen. An diesem Samstagabend laden Raaflaub und sein Lebenspartner Werner Isenring zur Premiere des neuen Stücks in ihr «Scarfuso's Figurentheater», das sie seit 2015 zusammen in Unterengstringen führen.

Im rund einstündigen Varieté-Programm präsentieren die beiden 14 kleine, musikalische Geschichten aus dem Werk des bekannten deutschen Dramatikers und Lyrikers. Dabei wollen sie ihr Publikum überraschen und teils zum Nachdenken anregen, aber vor allem bestens unterhalten. In den einzelnen Nummern greift das Duo auf bekannte musikalische Aufnahmen wie «Mackie Masser» von Max Raabe oder «Pirate Jenny» von Marianne Faithfull zurück. Bei einem Teil singen oder sprechen Raaflaub und Isenring selbst live beim Auftritt.

Wegen der langen Coronapause ist der Auftritt ganz besonders

Fast drei Jahre habe er an dem Stück gearbeitet, sagt Raaflaub, der schon seit 34 Jahren leidenschaftlich Marionetten baut und ihre Fäden zieht, bei einem Besuch im Theater an der oberen Hönggerstrasse. Wegen Corona musste die eigentlich schon für 2020 geplante Premiere verschoben werden. Aufgrund der aussergewöhnlich langen Pause sei er dieses Mal besonders gespannt und nervös vor dem ersten Auftritt, sagt Raaflaub. «Das Stück entwickelt sich auch immer im Austausch mit dem Publikum.»

Neue Marionetten hat er für «Burlesque meets Brecht» nicht erstellt. Diverse Mitglieder seiner grossen Puppenfamilie, die auf dem Dachstock direkt über dem Saal untergebracht ist, geben beim Stück ein Comeback in neuen Rollen, während andere ihr Debüt feiern. Für das Fotoshooting mit der «Limmattaler Zeitung» holt Raaflaub vom Nilpferd über eine Trompete spielende Polizistin, die sich bei genauerem Hinsehen als Mann entpuppt, bis zur Höllenfürstin Mephista immer wieder neue Figuren hervor. Seine leuchtenden Augen und lebhaften Beschreibungen zeigen, wie stark er sich mit seinen Marionetten verbunden fühlt.

«Diese ist über 30 Jahre alt und stand noch nie auf der Bühne», sagt Raaflaub und zeigt eine rothaarige Puppe, die er für ihren ersten Auftritt restauriert hat. Im Stück spielt sie die Sängerin und Schauspielerin Lotte Lenya, die 1928 bei der Uraufführung der Dreigroschenoper von Brecht und ihrem Mann Kurt Weill die Rolle von Jenny verkörperte. Auf der Bühne wird schnell ersichtlich, dass Raaflaub und Isenring ein eingespieltes Team sind und sich trotz unterschiedlichem Charakter sehr gut ergänzen. Während Raaflaub bei den gemeinsamen Stücken jeweils die künstlerische Leistung und den Figurenbau übernimmt, sorgt Isenring für eine funktionierende Technik.

Vom Opernhaus ins Figurentheater

«Wenn die Nachfrage gross ist, bringen wir das Stück im Herbst noch mal auf die Bühne», sagt Isenring. Die beiden denken aber bereits viel weiter. Für das nächste Werk «Himmel und Hölle», einen satirischen Blick auf die Menschheit, hat Raaflaub bereits neue Figuren gefertigt. Und auch für das übernächste Stück «Die Geschichte vom Soldaten» von Igor Strawinsky, das derzeit im Zürcher Opernhaus zu sehen ist, sind bereits neue Protagonisten am Entstehen.