Unterengstringen Erinnerung an die Heimat: Die Gäste erhielten an der 1.-August-Feier Unterengstringer Pins Trotz des unwirtlichen Wetters spazierten viele Gäste auf den Sonnenberg an die Bundesfeier. Der Oberengstringer Gemeindepräsident André Bender (SVP) hielt die Festrede, der Unterengstringer Gemeindepräsident Marcel Balmer (SVP) grillierte.

Der Oberengstringer Gemeindepräsident und Kantonsrat André Bender (SVP) hielt die Ansprache in Unterengstringen. Lydia Lippuner

Blau, grün, pink: Viele bunte Regenjacken kämpften sich am Dienstagvormittag durch Wind und Regen auf den Unterengstringer Sonnenberg. Oben angekommen, versammelten sich die Leute zur Bundesfeier in der grossen Scheune des Guts. An der Wand hingen eine grosse Schweizer-, Zürcher- und Unterengstringer Fahne. Daneben eine kleinere Oberengstringer Fahne. Sie kündete den Oberengstringer Gemeindepräsident und Kantonsrat André Bender (SVP) als Festredner an. Thomas Wirz, Organisator der Feier und Präsident des Bürgerlichen Gemeindevereins Unterengstringen (BGV), sagte zu Beginn, die Grösse der Fahnen könne man je nach Gusto auch auf die Grösse der Dörfer, deren Steuerkraft oder Lage anwenden. Es sollte nicht die letzte Anspielung auf die beiden Nachbargemeinden sein.

In seiner Rede sprach Bender über Heimat. «Heimat ist etwas, was tief in uns verwurzelt ist und uns ein Gefühl von Zugehörigkeit gibt», sagte er. Bald schon kam er auf Engstringen oder Äischtrigä, wie er es nannte, zu sprechen. Die Ortschaft sei 870 erstmals erwähnt worden und habe zirka 300 Jahre lang als ein Dorf bestanden. Bender fragte: «Weil das 21. Jahrhundert noch ein paar Jahre dauert, wird es vielleicht in diesem Jahrhundert wieder ein Äischtrigä geben?»

Auch Traditionen seien wichtig für die Heimat, fuhr Bender fort. So gewinne der Mensch Sicherheit und Stabilität. «Sie schaffen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, stiften Identität, bringen Ordnung in den Alltag und helfen, Krisen zu bewältigen», sagte er. Zudem ermöglichten sie Begegnung und Beziehung. Als Beispiel erwähnte er das Unterengstringer Mittefasten oder die 1.-August-Feier.

Pin soll die Heimat auch gegen aussen sichtbar machen

Passend zu seiner Rede habe der Gemeinderat Pins mit dem Unterengstringer Wappen erstellen lassen. «Sie können damit also ab heute ihre Heimat und auch ihre Zugehörigkeit unterstreichen», sagte Bender gegen den Schluss seiner Rede.

Die Besucherinnen und Besucher sangen anschliessend die Nationalhymne, steckten sich denn den Pin an und gingen zum Grill. Hinter dem Grill stand der Unterengstringer Gemeindepräsident Marcel Balmer (SVP) in Kochschürze. Er grillierte eine Bratwurst nach der anderen, denn die Festbänke waren trotz des bescheidenen Wetters fast alle besetzt.

Während des Essens bot sich die Gelegenheit, über eine mögliche Fusion der beiden Gemeinden zu diskutieren. Bei diesem Thema war der Tenor einhellig. «Vielleicht später» oder «Das werden wir nie erleben», sagten einige. Ein älterer Herr fasste es so zusammen: «Wir hören auf diesem Ohr nicht so gut, in Unterengstringen.»