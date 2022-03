Unterengstringen Drei Bürgeraufnahmen aufs Mal: Gleich 69 Neubürger wurden dieses Jahr gefeiert Beim Unterengstringer Mittefasten wurden gleich drei Neubürger-Jahrgänge geehrt, nachdem die Bürgeraufnahme 2020 und 2021 abgesagt worden war. Unter anderem erhielt auch Gemeinderat Yiea Wey Te (FDP) das Bürgerrecht der Gemeinde.

9 Bilder 9 Bilder Die Unterengstringer Neubürger bei der Bürgeraufnahme auf einem Bild. Tobias Eggenberger

Am Samstag fand die traditionelle Bürgeraufnahme in Unterengstringen statt. Der Anlass wurde in den vergangenen beiden Jahren jeweils pandemiebedingt abgesagt. Nun wurden Neubürger aus insgesamt drei Jahren feierlich aufgenommen. Es herrschte eine lockere, gemütliche Stimmung an diesem wunderschönen Frühlingstag.

Zuerst gab es eine Gedenkrede für den kürzlich ver­storbenen alt Schifflimeister Rolf Haderer.

Vor viel Publikum eröffnete danach der Unterengstringer Gemeindepräsident Simon Wirth (FDP) den Anlass und erzählte von der jahrhundertelangen Tradition des Mittefastens.

«Das Unterengstringer Mittefasten geht zurück auf die Zeit vor der Reformation»,

erzählte Wirth unter anderem. Was das Verbrennen des Bööggs betrifft, sei das Unterengstringer Mittefasten älter als das Sechseläuten in Zürich in der heutigen Form. Auf dem Sechseläutenplatz wurde nämlich erst 1902 das erste Mal ein Böögg verbrannt. Älter seien aber natürlich die Zürcher Zünfte, führte Wirth weiter aus.

Auch kam er auf die Gemeindebehördenwahlen am Sonntag zu sprechen. Er wünsche

«allen Kandidatinnen und Kandidaten viel Glück und denen, die ­gewählt werden, viel Erfolg und Befriedigung in ihrem Amt».

Anschliessend wurden die Namen der Neubürger verlesen. Von den 69 Personen waren 29 an diesem Nachmittag beim Chüebrünneli anwesend. Auch für das leibliche Wohl wurde ­gesorgt. Die Unterengstringer konnten sich eine Wurst und ein Getränk genehmigen.

Auch Yiea Wey Te erhielt nun das Bürgerrecht

Vor Ort war unter anderem auch der Gemeinderat und Gemeindepräsidiumskandidat Yiea Wey Te (FDP). Er und seine beiden Töchter Isabelle und Cecilia liessen sich bereits vor zwei Jahren ins Unterengstringer Bürgerrecht aufnehmen, Schweizer waren sie freilich schon vorher. Nun wurden sie auch noch traditionell ins Bürgerrecht von Unterengstringen aufgenommen.

«Wir freuen uns, offiziell Teil der Gemeinde zu sein, auch wenn wir uns schon immer zugehörig gefühlt haben»

sagten Fabian und Rebecca Buller, die mit ihren Kindern Theo und Amalia das Ortsbürgerrecht erhielten. Sie sind bereits seit sechs Jahren in Unterengstringen wohnhaft.

Neubürger Florian Hess weiss genau, auf was er sich freut

Ebenfalls vor Ort waren Florian Hess und seine Tochter Victoria. Sie wohnen beide bereits seit zwölf Jahren in Unterengstringen und haben nun neu auch den Schweizer Pass. Am meisten habe er sich auf das Gemeindewahlrecht gefreut, sagte Florian Hess. «Die Wahlen sind immer sehr spannend. Bei der Gemeindepräsidentenwahl 2018 hatte schliesslich eine einzige Stimme den Unterschied gemacht. Nun kann ich die Wahl entscheiden» meinte er ­scherzhaft.

Der Anlass beim Chüebrünneli wurde auch in diesem Jahr musikalisch umrahmt von der Jugendmusik rechtes Limmattal.