Unterengstringen Neuer Leiter für die Sonderschulpädagogik: Andreas Denzler wird Co-Schulleiter Der neue Co-Schulleiter ersetzt Nicole Stadelmann, die bei der Primarschule Unterengstringen zwei Jahre für den Bereich Sonderpädagogik zuständig war.

Andreas Denzler wird gemeinsam mit Beda Durschei die Primarschule Unterengstringen leiten. zvg

Ab dem neuen Schuljahr ist Andreas Denzler in einem 30-Prozent-Pensum als Co-Schulleiter in Unterengstringen angestellt. Daneben wird er weiterhin als Mentor an der Pädagogischen Hochschule Zürich Studierende betreuen. Denzler übernimmt die Leitung des Bereichs Sonderpädagogik von Nicole Stadelmann, die die Stelle zwei Jahre innehatte. «Nicole Stadelmann suchte eine Anstellung mit mehr Stellenprozent», sagt Beda Durschei, Co-Schulleiter der Primarschule Unterengstringen. Sie wechsle zur Primarschule Oetwil-Geroldswil und übernehme die Schulleitung in der Fahrweid.

Eine neue Schulleitung zu finden, sei nicht einfach gewesen. «Auch unqualifizierte Personen bewarben sich», sagt Durschei. Mit der Anstellung von Denzler sei er deshalb sehr zufrieden.

Sonderpädagogische Bedürfnisse nehmen zu

Bereits vor drei Jahren sei klar geworden, dass man für die stetig wachsende Anzahl Kinder die Schulleitung ausbauen muss. Als Reaktion darauf wurde Stadelmann eingestellt. Das Bedürfnis nach mehr Stellenprozent in der Schulleitung dürfte laut Durschei noch weiter steigen. «Es wird künftig noch ein grösseres Pensum brauchen, da die Schülerzahlen wachsen und damit auch die Anzahl Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen zunehmen wird», sagt Durschei.

Für eine gute Zusammenarbeit in der neuen Schulleitung sei es ihm wichtig, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, sagt er. «Die regelmässigen Absprachen sind wichtig, um Vereinbarungen zu treffen, die dann auch vor der gesamten Lehrerschaft vertreten werden.»