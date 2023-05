Unterengstringen An der Max-Gubler-Strasse wird ein neues Alters- und Gewerbezentrum gebaut – nun gibt es auch neue Leitungen Unter anderem sollen in der Max-Gubler-Strasse in Unterengstringen eine neue Fernwärmeleitung und neue Wasserleitungen gebaut werden.

Die Bauarbeiten sollen grundsätzlich bis Dezember 2023 fertig sein. Themenbild: Michael Hunziker

Die Max-Gubler-Strasse in Unterengstringen wird saniert und erhält neue Wasserleitungen. Zudem baut die Limeco, die die Kehrichtverwertungsanlage in Dietikon betreibt, in der Strasse Fernwärmeleitungen ein, wie die Gemeinde kürzlich mitteilte.

Die Arbeiten, die diesen Monat beginnen, sollen bis Dezember 2023 fertig sein. Der Deckbelag werde erst nach dem Bau des geplanten Alters- und Gewerbezentrums an dieser Strasse eingebaut, heisst es weiter.

Das Alters- und Gewerbezentrum ist ein Projekt der Clement + Partner Immobilien AG, der Jade Property AG und der Tertianum AG.