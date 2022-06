Unterengstringen 79-jähriger Autofahrer nach Kollision verletzt Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen in Unterengstringen hat sich ein 79-Jähriger verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden.

Hier geschah der Unfall. zvg/Kapo ZH

Am Samstag gegen 8 Uhr bog ein 79-jähriger Automobilist in Unterengstringen von der Dorfstrasse in die Weiningerstrasse. Dabei kollidierte er mit einem Lastwagen, der vom Unterengstringer Dorfzentrum herkam. Bei der seitlich-frontalen Kollision wurde der Autofahrer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Spital Limmattal. Neben der Kantonspolizei und einem Notarzt des Spitals standen die Feuerwehren Engstringen und Weiningen im Einsatz. Die Weiningerstrasse war für anderthalb Stunden gesperrt. Die Unfallursache wird noch untersucht, teilte die Kantonspolizei mit.