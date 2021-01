Unsichere Vorbereitung für den FC Dietikon: Mehr als rennen liegt nicht drin

Seit vergangener Woche rollt der Ball wieder in der Schweiz. Allerdings nur auf den Plätzen der Profiklubs. Amateurvereine dürfen auch weiterhin keine Teamtrainings abhalten, geschweige denn Vorbereitungspartien absolvieren. Aufgrund der bundesrätlichen Bestimmungen ist an einen geordneten Trainingsbetrieb bis Ende Februar nicht zu denken. Und ob der Meisterschaftsbetrieb in den unteren Ligen tatsächlich nochmals aufgenommen wird, steht zurzeit in den Sternen. Beim 1.-Liga-­Klub FC Dietikon arbeiten die Verantwortlichen trotz aller Unsicherheiten mit Nachdruck hinter den Kulissen an einer wettbewerbsfähigen Mannschaft, die den Klassenerhalt sichern soll. Derweil bittet Chefcoach João Paiva die Akteure des Fanionteams dreimal wöchentlich zum Ausdauertraining.

Es kommt einem vor wie eine kleine Ewigkeit: Vor knapp drei Monaten, am 17. Oktober 2020, absolvierte der FC Dietikon letztmals eine 1.-Liga-­Meisterschaftspartie und verlor dabei auswärts gegen Eschen/Mauren mit 1:2. In den bisher neun Spielen der unterbrochenen Saison 2020/21 holten die Limmattaler vier Punkte und rangieren auf dem 13. und somit zweitletzten Rang. Der erste Nichtabstiegsplatz ist vier Punkte entfernt. Um sich bei einer erhofften Wiederaufnahme der Meisterschaft möglichst rasch aus dem Tabellenkeller zu verabschieden, haben Chefcoach João Paiva und Sportchef Christian Müller in den vergangenen Wochen das Kader mächtig durcheinandergewirbelt. Sieben Zuzügen stehen fünf Abgänge gegenüber.

«Mister Zuverlässig» ist schon wieder fort

Er war in den bisherigen Partien einer der beständigsten FCD-Akteure, der erst 19-jährige Linksverteidiger Tim Neziri. In einer Abwehr, die am meisten Gegentreffer der gesamten Gruppe 3 zugelassen hatte, ragte das unerschrockene Jungtalent heraus. Er war nicht nur defensiv stark, sondern lancierte immer wieder schnelle Gegenangriffe. Doch jetzt ist Neziri nicht mehr da. Er wurde von seinem Besitzer, dem Promotion-League-Spitzenklub SC Cham, nach nur einer halben Saison wieder in die Zentralschweiz zurückbeordert. «Ganz sicher ein Verlust für uns», sagt Dietikons Sportchef Müller. Ebenfalls nicht mehr den roten FCD-Dress tragen werden künftig Goalie Calvin Heim, mit dem der laufende Vertrag aufgelöst worden ist und der bei Rapperswil-Jona im Gespräch sein soll, Tim Springmann, Fabio Russo und Jahoor Jalal.