Über eine Million Badeeintritte wurden in der Stadt Zürich bis Mitte Juli in den Sommerbädern gezählt (1 018 761 Gäste). Das gute Wetter habe entscheidend dazu beigetragen, wie das Schul- und Sportamt mitteilt. Der erste Hitzetag wurde schon am 14. Mai registriert. Der Juni war für die Badis dann pures Gold: Im landesweiten Mittel stieg die Monatstemperatur 3,3 Grad über die Norm. Damit belegt der diesjährige Juni laut Meteo Schweiz Rang zwei hinter jenem von 2003. Auch die fünf Freibäder im Limmattal profitierten vom schönen Wetter – nach dem enttäuschenden Sommer 2016 ist das ein Erfolgserlebnis.

So zählte das Freibad Zwischen den Hölzern in Oberengstringen bis Mitte Juli 34 241 Eintritte – im letzten Sommer wurden bis Ende Saison insgesamt 47 733 Eintritte registriert. Das «Hölzli» wird von der Stadt Zürich betrieben. Oberengstringen trat das Land 1966 für den Bau einer Badi der Stadt ab. Neben mehr Eintritten gegenüber dem Vorjahr registriert man in Oberengstringen auch eine grössere Zahl an verkauften Saisonabos. Bislang wurden deren 318 verkauft (im Vorjahr 264 Stück). «Wenn das Wetter Anfang Saison sehr gut ist, werden eher mehr Abos verkauft», so Manuela Schläpfer, Leiterin Information und Beratung beim Sportamt.