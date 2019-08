Für Dietikon bestehe eine einzigartige Positionierungschance als Cluster für Clean Innovation, findet FDP-Gemeinderat Peter Metzinger. «Bei Startups mit Fokus auf innovative Technologien und Dienstleistungen im Bereich Umwelt und nachhaltige Wirtschaft handelt es sich aufgrund der immer dringender zu lösenden sozialen, umwelttechnischen und geopolitischen Probleme um Wachstumsbranchen mit bedeutendem Zukunftspotenzial», schreibt er in einer kürzlich eingereichten Interpellation.

Und weiter heisst es im Vorstoss, der von zwölf Ratskollegen von links bis rechts mitunterzeichnet wurde: «Gründer von Startups möchten sich mit anderen Startups aus ihrer Branche austauschen, was am besten geht, wenn sie an einem Ort konzentriert sind.» Es bestehe also eine Nachfrage, die bisher noch von keiner Gemeinde gestillt worden sei.

Positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit

«Dietikon – seine Bevölkerung, Geschäfte und Dienstleister – kann also von einem nachhaltigen Wachstum dieser Branche indirekt profitieren, wenn ein solcher Cluster geschaffen wird», ist Metzinger überzeugt. Zumal solche Startup-Cluster in der öffentlichen Wahrnehmung sehr präsent seien und meist positive News generieren würden.

Er hat auch schon eine Idee, wo ein solcher Cluster entstehen könnte. «Es gibt im Gebiet Silbern-Lerzen-Stierenmatt ausreichend leere Flächen, die genutzt werden können», so Metzinger. Allerdings müsse die Erschliessung des Gebiets durch schnellere Lösungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs verbessert werden. Etwa durch selbstfahrende Kleinbusse, findet der Gemeinderat. Er will deshalb vom Stadtrat wissen, wie er die Chancen beurteilt, in Dietikon einen solchen Cluster entstehen zu lassen.

Zudem interessiert ihn, welches die nächsten konkreten Schritte sein könnten auf dem Weg zur Umsetzung der Idee. Weiter will er wissen, ob sich der Stadtrat vorstellen könne, neue öV-Lösungen im Gebiet Silbern umzusetzen, da der Bau der S-Bahn-Station Silbern in weitere Ferne gerückt sei. (liz)