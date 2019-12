Umfrage zur Förderung der Wirtschaft zeigt: Viele Firmen haben zu wenig Platz zum Wachsen

Viele Dietiker Firmen stossen an ihre Grenzen. So lautet die Erkenntnis einer Umfrage der Standortförderung. Im Oktober wurden 1650 Unternehmen zur Teilnahme eingeladen, nun sind die Ergebnisse da. 233 Firmen haben sich beteiligt, also lediglich 14,1 Prozent aller Dietiker Unternehmen.

Auch wenn diese Zahl nach wenig klingt, ist Standortförderer Adrian Ebenberger zufrieden: «Bei den Firmen, die es nicht für nötig hielten, an der Umfrage teilzunehmen, drückt der Schuh anscheinend nicht.» Die Umfrage habe aber gezeigt, dass es sehr wohl Unternehmen gebe, mit denen die Stadt den Dialog suchen sollte.

Die Befragung sollte Klarheit darüber schaffen, wie es um die Entwicklungsperspektiven von Dietiker Unternehmen steht und wo sich ein Standortwechsel oder eine Nachfolge abzeichnet. Ebenfalls interessierte, wie die Unternehmen den Firmenstandort beurteilen.

Denn: «Wir müssen pflegen, was wir haben», sagt Ebenberger. Das heisst, die Stadt will sich auf den Erhalt der bestehenden Unternehmen konzentrieren, statt nur auf die Ansiedlung neuer Firmen. «Wir möchten, dass sich die Unternehmen hier wohlfühlen und ihre Arbeitsplätze erhalten», sagt Ebenberger. Und dazu gehöre, von Zeit zu Zeit den Puls zu fühlen.

Den Firmen fehlt Raum für weiteres Wachstum

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen deutlich: Am meisten Handlungsbedarf besteht beim Raum für weiteres Wachstum. Die knappe Mehrheit der Unternehmen hat am heutigen Standort nicht genügend Platz, um sich weiterzuentwickeln.

Als Folge planen aktuell 30 Firmen einen Ausbau und 27 eine Verlagerung des Standorts. Dabei stellen sich mehr als die Hälfte dieser Firmen die Frage, ob Dietikon weiterhin der richtige Standort ist. «Diese zentrale Erkenntnis müssen wir ernst nehmen», sagt Ebenberger. «Mein Ziel ist es, bis Weihnachten mit den Firmen Kontakt aufzunehmen, bei denen dringender Handlungsbedarf besteht.»