Umfrage «Den Stockwerk-Kaffeemaschinen haben wir den Stecker gezogen»: Die Limmattaler Wirtschaft spart mit «Jedes Kilowatt zählt»: Das wissen die Betriebe und Institutionen in der Region. Sie gehen jedoch unterschiedlich mit der Energiekrise um.

Beim Energiesparen wird oft bei der Beleuchtung angesetzt. Blick auf Schlieren, aufgenommen im Juni 2018. Bild: Severin Bigler

Jetzt ist Sparen angesagt. Denn der Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass Energie knapp wird. Schweizweit werden Massnahmen getroffen, um Energie zu sparen. Wie helfen Limmattaler Betriebe und Institutionen mit?

Lyreco weiht neue Fotovoltaikanlage ein

Der Dietiker Anbieter von Büro- und Arbeitsplatzlösungen Lyreco setzt auf seine Angestellten: «Wir haben die Mitarbeitenden aufgefordert, die Treppe anstelle des Liftes zu benutzen», schreibt Lyreco-Sprecherin Tina Kempf. Auch seien sie angehalten, Geräte wie Drucker oder Computer abends immer auszuschalten. Und wer Lust auf Koffein verspüre, müsse in die Gemeinschaftskantine im Erdgeschoss gehen. Denn:

«Den Stockwerk-Kaffeemaschinen und Kühlschränken haben wir den Stecker gezogen.»

In der nächsten Phase würden unter anderem der Personenlift ausgeschaltet und die Raumtemperatur gedrosselt. Diese liege seit mehreren Jahren bei 21 Grad.

Auch im Bereich der Energiegewinnung laufe im Unternehmen etwas: «In unserem Logistikgebäude in Dintikon AG haben wir letzte Woche die Fotovoltaikanlage eingeweiht und beziehen fortan Ökostrom direkt ab unserem Dach.»

Post-Logos bleiben ausgeschaltet

Aktiv ist auch die Post im Paketzentrum Urdorf. «Jedes Kilowatt zählt», schreibt Post-Sprecherin Silvana Grellmann. Deshalb seien standortübergreifend für die gesamte Post Massnahmen beschlossen worden. So werde die Raumtemperatur um zwei Grad gesenkt. Die grossen Logos an den Gebäuden, wie sie auch in Urdorf zu sehen sind, blieben ausgeschaltet. Und die Aussenbeleuchtung werde abends früher als üblich gelöscht.

Grellmann erwähnt bereits mögliche Massnahmen für den Fall, dass sich die Lage weiter zuspitzt. Dazu gehört zum Beispiel die Schliessung einzelner Filialen mit wenig Kundschaft für ein paar Stunden. «Am Morgen und am Abend brauchen wir im Winter für die Filialen am meisten Strom, weil sie viel Licht brauchen.» Auch wäre es möglich, dass kleine Paketzentren zeitweise abgeschaltet werden.

«Das spart viel Strom, hält aber die Auswirkungen auf die Menschen in Grenzen.»

Grellmann schreibt: «In diesen Zeiten wäre es nützlich, eine Kristallkugel zu haben, leider können wir die Zukunft nicht voraussagen.» Deshalb sei es wichtig, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten.

Weihnachtsstimmung kommt im Spital Limmattal nur minimal auf

Im Spital Limmattal stehe die Patientensicherheit an oberster Stelle, wie es dort heisst. In bestimmten Bereichen könne man deshalb keine Einschränkungen vornehmen. Die Raumtemperatur in den Bürobereichen ohne Patienten- und Bewohnendenkontakt konnte jedoch reduziert werden. Zudem werde über richtiges Lüften aufgeklärt. Und: «Wir reduzieren unsere Weihnachtsbeleuchtung auf ein Minimum», schreibt Mediensprecher Stefan Strusinski.

Shoppi Tivoli ist kühler als sonst

Das Shoppi Tivoli in Spreitenbach hat entschieden, neu nur noch bis 19 Grad anstelle von 23 Grad zu heizen. Zudem würden die Laufzeiten der Lüftungsanlagen wo möglich eingeschränkt, wie einem Infoblatt des Einkaufszentrums zu entnehmen ist.

Auf eine Weihnachtsbeleuchtung im Aussenbereich verzichtet das Shoppingcenter bereits. Im Gebäude selbst werde man aber auch dieses Jahr für weihnächtliche Stimmung sorgen – die festliche Dekoration beinhalte nämlich sowieso nicht viele leuchtende Elemente.

Die Pflanzen geben in Unterengstringen den Takt an

Pflanzen sind nicht so gnädig, was Veränderungen angeht. Das weiss auch Ralph Hoffmann vom Unterengstringer Gartencenter Hoffmann AG: «Wir sind eher eingeschränkt mit den Sparmassnahmen, da uns die Pflanzen vorgeben, was möglich ist.» Die Hände seien ihm dennoch nicht gebunden. Alle Heizungen in den Gewächshäusern seien auf ein Minimum eingestellt worden. Auch habe er das Licht aller Aussen- und Schaufensterbeleuchtungen reduziert. Abends würden die Pflanzen so weniger lang beleuchtet.

Walo Bertschinger AG hat mittlerweile eine Fotovoltaikanlage

Dunkler soll es auch beim Bauunternehmen Walo Bertschinger AG werden. Die Standardbeleuchtung und die grossen Reklameleuchten würden in Dietikon nachts ausgeschaltet, heisst es. Zudem verfüge der Werkhof an der Giessenstrasse inzwischen über eine Fotovoltaikanlage. Damit könne Strom gespart werden. Auch weitere Gebäude will man umrüsten.