Seine Hand bewegt das Lenkrad ständig ein wenig. Wenn Lukas Weidmann mit dem Traktor über das Feld fährt, blicken seine Augen aus der offenen Türe auf das Hackgerät. Dort sieht er die feinen eisernen Hakenspitzen, die neben den Hirsepflänzchen die Erde durchgraben. «Ich habe zirka zwei Zentimeter Spielraum», sagt er. Überschreitet er diese, reissen die Hacken statt des Unkrauts die jungen Hirsepflanzen aus dem Boden.

Fährt Weidmann mit dem Traktor an einer Gruppe Kinder vorbei, bleiben alle stehen und schauen dem grünen Gefährt nach. Der 32-Jährige wuchs in fünfter Generation auf dem Bauernhof in der Nähe des Schlieremer Stadtzentrums auf und hat ihn vor wenigen Monaten übernommen. Sein Hof ist einer von fünf, die in Schlieren betrieben werden. Sein Vater Ueli Weidmann bewirtschaftete den Bauernhof im Alleingang, obwohl dieser mit einer Grösse von 31 Hektaren klar über dem Schweizer Durchschnitt liegt. Er selbst habe in der Kindheit aber keine grosse Begeisterung für den Landwirtschafts-Beruf verspürt, sagt Weidmann. Nach seiner Schulzeit absolvierte er wie sein Vater eine Lehre als Kunstschmied. Doch kurz nach der Ausbildung ging er ins Ausland. «Als ich zurückkam, hatte ich keine Lust mehr auf das Schmiedhandwerk», sagt er. Er sei viel zu perfektionistisch, um etwas schnell zu erledigen. Das führe dazu, dass die Stücke kaum bezahlbar wären. Ganz aufgegeben hat er das Handwerk aber nicht. So erschuf er zusammen mit seinem Vater eine Skulptur für den Friedhof in Schlieren. Zudem hat er die «Goldene Lilie» kreiert, die jedes Jahr von der Stadt für aussergewöhnliche Leistungen vergeben wird.

Nach der Lehre studierte er Umweltwissenschaft

In seiner Jugend half er seinem Vater immer wieder bei der Arbeit aus, so kam es dazu, dass er auch eine Ausbildung zum Landwirt machte. Nach der zweijährigen Lehre entschloss er sich, noch ein Studium in Umweltwissenschaft dranzuhängen. «Um den Hof zu übernehmen, hätte ich das nicht gebraucht. Es half mir jedoch, die Wechselwirkungen zwischen Natur und Landwirtschaft besser zu verstehen», sagt er. Im Studium hat sich Weidmann auf Bodenökologie spezialisiert.