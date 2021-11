Dietikon Mehr Trainingsmöglichkeiten im Freien: Die neue Outdoor-Fitness-Anlage auf der Allmend wurde eröffnet

Dietikerinnen und Dietiker können nun an zwei Orten in der Stadt im Freien ihre Kraft trainieren. Die neue Anlage zwischen der Stadthalle und dem Freibad Fondli wurde am Dienstag eingeweiht. Mit der bestehenden Anlage auf der Kirchhalde hat der Stadtrat bisher gute Erfahrungen gemacht.