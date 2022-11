Uitikon Public Viewing im Üdiker-Huus: «Jetzt ist es zu spät, den Mahnfinger zu heben» In Uitikon wird während der Fussball-WM in Katar jedes Spiel übertragen. Dies stösst laut Organisator Remo Schällibaum auf grossen Anklang.

Im Üdiker-Huus wird während der Fussball-WM jedes Spiel auf einer grossen Leinwand gezeigt. Joël Decurtins

Dieses Jahr findet zum ersten Mal im Üdiker-Huus ein WM-Public-Viewing statt. Im 300 Personen umfassenden Saal werden alle Länderspiele übertragen. Für einen Eintrittspreis von fünf Franken können Fussballfans auch ohne Reservationen die WM auf einer grossen Leinwand mitverfolgen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten: Entweder nehmen die Gäste ohne Konsumationszwang auf einer Festbank Platz, wo Pommes und Bratwurst angeboten werden, oder sie setzen sich an einen der gedeckten Sechsertische. Dort wird den Zuschauerinnen und Zuschauern jeweils ein länderspezifisches Menu serviert.

Als zusätzliches Angebot bietet das Public Viewing in Uitikon auch einen VIP-Balkon, auf dem Gruppen bis zu 60 Personen Platz haben. Das neue Angebot stösst auf grosses Interesse. «Wir haben bereits 800 Anmeldungen. Die Schweizer Spiele sind fast ausverkauft», sagt Remo Schällibaum, von der Schälli Leuen AG. Der Gastgeber und Organisator des Anlasses rechnet aber mit starken Schwankungen von Spiel zu Spiel. «Bei Katar gegen Ecuador werden vermutlich kaum viele Gäste auftauchen», sagt er.

Trotzdem werden alle Spiele im Üdiker-Huus übertragen. «Wir zeigen jedes Spiel von A bis Z. Dazu haben wir extra eine Bewilligung der Fifa eingeholt», sagt Schällibaum. Er sei bereits vor einem Jahr mit der Fifa in Verbindung getreten, um den Event zu organisieren und sei anfangs nur von Monat zu Monat vertröstet worden. «Es war sehr aufwendig, doch dafür waren die Gebühren überraschend moderat», sagt er.

Organisator hofft, dass WM in Katar Völker verbindet

Die mancherorts herrschende Boykott-Stimmung gegen die WM in Katar kann Schällibaum nicht verstehen. «Jetzt ist es zu spät, um den Mahnfinger zu heben», sagt er. Über die Menschenrechtsverletzungen hätte man sich früher Gedanken machen müssen. Dass das Land damals ausgewählt worden sei, sei nun einmal so. «Der Fussball verbindet Völker. Hoffentlich passiert das auch in Katar.» Dabei müsse man bedenken, dass auch in vielen anderen Ländern ähnliche Dinge geschehen.

Überdies müsse man sich fragen, ob Anlässe wie die WM oder die Olympischen Spiele wirklich immer grösser werden müssen, sagt Schällibaum. «In einem demokratischen Land könnten derart grosse Spiele durchaus zu Recht kaum mehr durchgeführt werden.»