Uitikon Weil der alt Gemeinderat keinen Nachmieter finden konnte: Altes Gib-Solutions-Gebäude wird zum Wohnhaus Peter Fromm kann sein Bürohaus im Uitiker Zentrum nicht mehr vermieten. Deshalb will er das Gebäude an der Zürcherstrasse 42 nun zu einem Haus mit sechs neuen Wohnungen umbauen.

Das Haus an der Zürcherstrasse 42 im Uitiker Zentrum steht leer. Deshalb soll es jetzt umgebaut werden. Virginia Kamm

Im Zentrum von Uitikon sollen sechs neue Wohnungen entstehen. Der Uitiker alt Gemeinderat Peter Fromm will sein Haus im Zentrum neben dem Volg umbauen. Bis vor einem Jahr sei seine Liegenschaft an der Zürcherstrasse 42 noch ein Bürohaus gewesen. Dann aber ist das IT-Unternehmen Gib-Solutions AG, das Fromm vor Jahren als Eigentümer und Verwaltungsratspräsident führte, 2021 nach Schlieren gezogen – die 2001 gegründete Firma ist nun in Schlieren an der Ifangstrasse 8 domiziliert.

Fromm, der von 1992 bis 2002 als Polizeivorstand für die FDP im Uitiker Gemeinderat sass, habe anschliessend, wie er auf Anfrage sagt, festgestellt, dass er keinen einzigen Nachmieter mehr finden konnte. Also musste er sich einen Plan B für das Gebäude überlegen.

Fromm, der heute in Zürich wohnt, plant nur einen Innenausbau, äusserlich werde sich nicht viel ändern, sagt er. Die Pläne liegen bis 17. März auf der Uitiker Gemeindeverwaltung auf. Das Projekt sieht in der untersten Etage zwei Wohnungen mit je einem Gartensitzplatz vor, darüber sind weitere vier Wohnungen geplant. Gegen die Zürcherstrasse hin wird ein zentraler Eingang gebaut und es soll ein Lift im Gebäude eingebaut werden. Die bestehenden sechs Parkplätze werden auf die Hälfte reduziert, die Tiefgarage bleibt für die künftigen Mieter erhalten.