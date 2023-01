Uitikon Von Wünschelruten und elektrischen Kriechströmen: Weihnachtskurier erzählt Geschichte der Uitiker Wasserversorgung Der ehemalige Gemeindeschreiber Bruno Bauder zeigt, dass im scheinbar so selbstverständlichen und überall verfügbaren Trinkwasser eine Menge Arbeit steckt.

Der aktuelle Weihnachtskurier widmet sich der Wasserversorgung. Dieser Brunnen an der Zürcherstrasse 70 wurde 1787 erstellt. Carmen Frei

(15. August 2021)

Wieso ist der Waldboden oberhalb von Ringlikon so feucht?, fragt sich Gemeinderat Emil Bosshard bei einem Spaziergang durchs Gemeindegebiet von Uitikon. Verbirgt sich hier eine verborgene Quelle? Um das herauszufinden, begibt sich ein «Wasserschmöcker» mit seiner Wünschelrute auf die Suche. Bosshard hatte recht: Die Rute schlägt aus. Uitikon hat eine frische Quelle! Sie wird gefasst. Und damit die durstigen Wanderer auf dem Weg zum Üetliberg auch etwas davon haben, wird aus einer 180-jährigen Eiche ein neuer Brunnen geschnitzt. Ergänzt wird die Anlage mit Sitzgelegenheiten und einer Feuerstelle. Im Sommer 1996 wird der idyllische Platz in der Hinterweid feierlich eingeweiht.

Sie markiert den Auftakt zur neueren Geschichte der Wasserversorgung: Die Einweihung des Brunnens in der Uitiker Hinterweid im Sommer 1996. zvg

Streng genommen fällt dieses Ereignis nicht mehr in den Zeitrahmen, den sich Bruno Bauder für seinen Bericht vorgenommen hat. Doch offenbar war die Anekdote zu schön, als dass er sie hätte auslassen wollen. Zudem passt die Episode aus dem Leben des inzwischen verstorbenen alt Gemeinderats Emil Bosshard inhaltlich gut zu Bauders Beitrag im aktuellen Uitiker Weihnachtskurier: der Geschichte über die letzten 25 Jahre Wasserversorgung in Uitikon.

Der Brunnen in der Hinterweid wurde aus einer 180-jährigen Eiche geschnitzt. zvg

Nachdem der mittlerweile ebenfalls verstorbene, ehemalige Gemeindeschreiber Kurt Neeser im Weihnachtskurier von 1996 zum 100-jährigen Bestehen der Wasserversorgung auf dem Gebiet von Uitikon die Entstehung der Wasserinfrastruktur von 1896 bis 1996 zusammengefasst hatte, folgt nun die Fortsetzung. Verfasst hat sie Bruno Bauder, der von 1994 bis 2017 Gemeindeschreiber in Uitikon war.

Ein fast 80-seitiger Beitrag

Wer den 78-seitigen Artikel, den Bauder für die Gemeinde Uitikon verfasst hat, liest, erfährt allerhand. Zum Beispiel, dass sich das öffentliche Wasserleitungsnetz in Uitikon über rund 42 Kilometer erstreckt. Oder dass die Wasserversorgung noch bis Ende des 20. Jahrhunderts aus dem einstigen Kohlenkeller des Gemeindehauses gesteuert wurde, bis man die Betriebswarte zuerst in den Gemeindehausanbau und schliesslich in den Werkhof auslagerte.

Bruno Bauder war Uitiker Gemeindeschreiber von 1994 bis 2017. zvg

Und nebenbei erfährt man auch noch, wie ein Hydrant funktioniert, wozu Schieber dienen, wie die Schweizer Wasserversorgung organisiert ist und welchen Gesetzen sie zugrunde liegt – oder was sich hinter der Stahltür eines Reservoirs verbirgt. Der Leser lernt, dass elektrische Kriechströme und ein abruptes Schliessen des Hydranten unter bestimmten Umständen schädlich für die Leitungen sein können. Und er vernimmt, dass der Zementstein eine Reservoirfassung nicht aufweichen sollte, weil sich sonst Keime bilden können.

Fast jedes Jahr eine Sanierung – Strassenlärm inklusive

Der Artikel weist auch immer wieder darauf hin, dass die Arbeit am Unterhalt und der Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes in einer Wachstumsgemeinde wie Uitikon nie abgeschlossen ist. So schreibt Bauder, dass im vergangenen Vierteljahrhundert die Sanierung von Wasserleitungen praktisch jedes Jahr ein Thema war. Und dass die scheinbar selbstverständliche Verfügbarkeit des nassen Guts nicht gratis zu haben ist. So hat die Gemeinde in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten über vier Millionen Franken allein für Sanierungsmassnahmen gesprochen. Der Schreiber weist allerdings auch darauf hin, dass bei diesen Krediten oft schwierig auszumachen sei, wie viel davon jeweils im Bereich Wasser zu verbuchen ist. Schliesslich würden die Kredite meist nicht für diesen Bereich allein gelten, sondern oft auch noch für Strassen- und andere Arbeiten, die gleichzeitig durchgeführt werden.

Dabei lässt Bauder nicht unerwähnt, dass Strassensanierungsprojekte für Anwohner oft beschwerlich sind. Zum Beispiel, als im April 2006 wegen der neuen Westumfahrung der Dorfkern umgebaut und dabei auch eine 100-jährige Wasserleitung ersetzt wurde. Das Zentrum sei zu jener Zeit für den Rest des Jahres in eine Grossbaustelle verwandelt worden. Mit Nebenwirkungen für den Schreibenden im Gemeindehaus:

«Oft hat das ganze Haus gezittert, wenn vor der Haustüre mit grossen Baumaschinen das Projekt realisiert wurde.»

Der grösste Brocken in der jüngsten Investitionsgeschichte ist zugleich hochaktuell. Im Sommer 2022 beschloss der Gemeinderat, das 70-jährige Reservoir Buechhoger für 4,7 Millionen Franken durch einen Neubau zu ersetzen. Um die Trink-, Brauch- und Löschwasserversorgung langfristig sicherzustellen, soll dabei das Fassungsvermögen von 900 Kubikmeter auf 2100 Kubikmeter verdoppelt werden. Die Arbeiten dafür haben im Herbst 2022 begonnen und dauern rund zwei Jahre.

Auch diesem aktuellen Bauprojekt widmet Bruno Bauder ein paar Zeilen: So soll das voraussichtlich im Jahr 2024 fertiggestellte Reservoir Buechhoger dereinst aussehen. zvg

Und wem all die technischen Details im Lauf der Lektüre zu Kopf steigen, kann sich als Auflockerung ein Quiz zu den lokalen Brunnen gönnen.