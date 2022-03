Uitikon Vocal Cord bringt mit dem Musical «Schiiwält» die erste Eigenkreation auf die Bühne Seit über 20 Jahren tritt Vocal Cord mit unterschiedlichen Projekten auf. Das diesjährige Musical «Schiiwält» ist die erste komplette Eigenkreation des Chors aus dem Säuliamt. Am 2. April feiert das Stück in Uitikon Premiere.

Alexander Wagner

Wie viel Schein braucht der Mensch zum Glücklichsein? Mit dieser Frage setzt sich der Chor Vocal Cord in «Schiiwält» auseinander. Das neue Musical entstand unter der Regie von Georgina Bachmann und Carola Berendts. Im doppeldeutigen Namen wird auch das Setting des Stücks verraten. Denn das Musical befasst sich nicht nur mit trügendem Schein, die Handlung spielt sich zudem in einem Schweizer Skigebiet ab.

Das Stück handelt von drei Schwestern, die sich neben ihren privaten und beruflichen Problemen temporär auch noch um das Hotel ihrer Eltern kümmern müssen. Denn diese holen nach 40 Jahren endlich ihre Hochzeitsreise nach. Per Zufall herrscht in ebendieser Saison in der ganzen Schweiz Schneemangel. Unwissend und wenig vorausschauend postet dann die jüngste Schwester auf der Rückreise eines längeren Auslandsaufenthalts ein bearbeitetes Werbebild, welches die Landschaft rund um das Hotel schneebedeckt zeigt.

Auftrittsdaten Uitikon: Samstag, 2. April, um 20 Uhr und Sonntag, 3. April, um 17 Uhr. Beide Vorstellungen finden im Üdikerhuus statt. Affoltern am Albis: Freitag, 8. April, um 20 Uhr, Samstag, 9. April, um 20 Uhr und Sonntag, 10. April, um 17 Uhr. Alle Vorstellungen finden im Kasino statt. Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Wegen des Photoshop-Bilds trudeln nun nicht nur Gäste mit falschen Erwartungen ein, auch die Presse bekommt Wind von der Geschichte. So entsteht im Hotel ein enormes Durcheinander und die Schwestern müssen sich privat sowie beruflich mit schwierigen Entscheidungen auseinandersetzen.

Gesungen werden fast ausschliesslich Schweizer Mundart-Hits

Für das Musical «Schiiwält» ist Vocal Cord seit fast zwei Jahren in Bonstetten am Proben. Kurz vor der Premiere am 2. April in Uitikon sitzen noch nicht alle Abläufe ganz reibungslos, wie ein Besuch der «Limmattaler Zeitung» im Oberstufenschulhaus Bonstetten zeigt. Weil der Schlagzeuger am Tag plötzlich an Corona erkrankt war, muss Dirigent Etienne Destraz kurzfristig an der Probe für ihn einspringen. «Ein gewisses Risiko nehmen wir natürlich auch jetzt noch in Kauf», sagt Gründungsmitglied Sereina Gabathuler.

Einen Grossteil der Probezeit feilte der Chor am Gesang. Die 15 für das Musical einstudierten Songs sind bis auf eine Ausnahme aus Italien ausschliesslich Schweizer Mundart-Hits. Allerdings seien die Lieder, wo nötig, an das Musical angepasst und so in «liebe Parodien» verwandelt worden, sagt Gabathuler. Kurz vor den Auftritten fanden schliesslich noch umfassende Proben statt, bei denen inklusive Inszenierung geübt wurde.

Erstmals musste der Chor drei Jahre pausieren

Normalerweise tritt der Chor aus dem Säuliamt alle zwei Jahre mit einer neuen Musikshow auf, aber Corona führte zu einem längeren Unterbruch. Nun kann die erste dreijährige Pause in der Geschichte des Chors endlich beendet werden.

«Umso mehr freuen wir uns, endlich wieder auf der Bühne zu stehen»,

sagt Sereina Gabathuler. 1999 gründete sie Vocal Cord zusammen mit anderen ehemaligen Sängerinnen und Sängern der Musikschule Knonaueramt, weil sie als über 18-Jährige altersbedingt aus der Musikschule ausgeschieden waren. Auch nach über 20 Jahren sind noch viele der damaligen Mitgründerinnen und Mitgründer dabei.

Am kommenden Wochenende führt der Chor «Schiiwält» am Samstag und Sonntag im Üdikerhuus in Uitikon auf. Wie bei früheren Projekten wird das Musical dann am darauffolgenden Wochenende in Affoltern am Albis auf die Bühne gebracht.