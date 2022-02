Uitikon Eine Gemeinde im Wandel: Die eine oder andere Massnahme für die Einheitsgemeinde steht noch bevor Uitikon ist neu eine Einheitsgemeinde. Alle notwendigen Anpassungen dafür wurden aber noch nicht vollzogen.

Die Schulgemeinde wurde per 1. Januar 2022 aufgelöst. Im Bild das Gemeindehaus Uitikon. Severin Bigler / Archiv

Seit 1. Januar ist in Uitikon die neue Einheitsgemeinde in Kraft. Am 26. September hatten die Stimmberechtigten mit einem Ja-Anteil von rund 82 Prozent die Totalrevision der Gemeindeordnung genehmigt. Danach hat auch der Regierungsrat die neue Gemeindeordnung genehmigt.

Die neue Gemeindestruktur ist mit diversen organisatorischen Änderungen verbunden. Ein Teil davon wurde bereits mit der Inkraftsetzung der neuen Gemeindeordnung vollzogen. So wurde die Schulgemeinde per 1. Januar aufgelöst und in die Politische Gemeinde integriert und das Schulpräsidium ist neu Bestandteil des Gemeinderats. Seit dem neuen Jahr sitzt der amtierende Schulpräsidenten Reto Schoch (Mitte) als achter Gemeinderat in der Exekutive.

Verordnungen angepasst

Mit der Einheitsgemeinde wurden per 1. Januar auch andere Verordnungen in Kraft gesetzt, insbesondere die neue Entschädigungsverordnung und die neue Personalverordnung. Weitere Anpassungen, etwa im Bereich Liegenschaften, wurden noch gar nicht oder erst teilweise umgesetzt, schreibt nun die Gemeinde in einer Mitteilung. «Weitere Strukturen und Prozesse werden in den nächsten Wochen und Monaten überarbeitet und aufeinander abgestimmt, sodass ein organisatorisch und kulturelles Zusammenwachsen sowie eine verstärkte Zusammenarbeit der beiden Güter erfolgt», heisst es weiter.

Eine weitere grundlegende Änderung tritt auf die nächste Amtsperiode hin in Kraft. Dann nämlich wird die jetzt noch siebenköpfige Schulpflege auf fünf Mitglieder reduziert. Wer diese fünf sein werden, bestimmen die Uitiker Stimmberechtigten am 27. März. Denn dann wählen sie ihre neuen Behördenvertreter für die Amtsperiode 2022 bis 2026. Sie beginnt am 1. Juli 2022.