Oberengstringen Drei Geschenke für die Schweiz: Natalie Rickli sprach an der Bundesfeier über unsichere Zeiten

In ihrer Rede am Sonntag sprach die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) über den Krieg in der Ukraine und darüber, was sie sich für die Schweiz wünscht.