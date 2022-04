Uitikon Sozialbehörde sucht Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge Die Uitiker Sozialbehörde ist immer auf der Ausschau nach günstigen Wohnungen – wegen des Bürgerkriegs nun aber noch mehr.

Ukrainische Flüchtlinge während des Registrierungsprozesses in der Empfangsstelle auf dem Zürcher Kasernenareal. Keystone

Die Abteilung Soziales der Gemeinde Uitikon ist auf der Suche nach Wohnungen, die langfristig durch die Sozialbehörde gemietet werden können. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Man habe regelmässig Bedarf an günstigem Wohnraum für Menschen, die bereits in Uitikon leben und hier integriert seien. Im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine in der Gemeinde würden nun aber «rasch und deutlich mehr Wohnungen benötigt». Vertrags- und Mietpartner ist die Sozialbehörde, wie sie betont.

Wer sich angesprochen fühlt, kann sich bei Simone von Arx, Leitung Soziales, unter der Telefonnummer 044 200 15 30 melden. Sie ist erreichbar an allen Werktagen ausser am Mittwoch. Man kann ihr auch eine E-Mail schreiben. Ihre Adresse ist: simone.vonarx@uitikon.org. (liz)