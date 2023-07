Uitikon Sie schlugen ein Fenster ein: MZU-Ausbrecher wurden in Basel wieder geschnappt Am Sonntag ist es zu einem Ausbruch aus dem Massnahmenzentrum Uitikon gekommen. Nach ein paar Stunden in Freiheit wurden die beiden Ausbrecher von der Kantonspolizei Basel-Stadt aufgegriffen.

Wenige Stunden nach ihrem Ausbruch wurden die beiden Jugendlichen wieder gefasst. Bild: Emanuel Per Freudiger/Archiv

Zwei Jugendliche sind am Sonntag aus dem Massnahmenzentrum Uitikon (MZU) ausgebrochen. Das Duo hatte ein Fenster eingeschlagen und konnte sich so aus dem MZU entfernen, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Nach einer polizeilichen Fahndung griff dann die Kantonspolizei Basel-Stadt die beiden Jugendlichen ein paar Stunden später auf.

«Beide Jugendlichen befinden sich derzeit wieder im Kanton Zürich in Polizeihaft. Der Vorfall wird intern analysiert», schreibt die Kantonspolizei Zürich in ihrer kurzen Mitteilung weiter. (deg)