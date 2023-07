Rund 1000 Läuferinnen und Läufer haben am «Ränn de Üetliberg» teilgenommen

Gubrist Um 11 Uhr sprang die Ampel auf Grün – die dritte Gubrist-Röhre ist offiziell eröffnet

Bundesrat Alber Rösti hat am Montagvormittag die dritte Fahrspur in der neuen Gubrist-Röhre dem Verkehr übergeben. In Fahrtrichtung Bern dürfte sich der Verkehr dadurch verflüssigen. In die Gegenrichtung ist aber weiterhin mit Stau zu rechnen.