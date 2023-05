Uitikon Guter Start für die Einheitsgemeinde: Die Rechnung 2022 fällt 7,7 Millionen Franken besser aus als budgetiert Die Uitiker Rechnung 2022 verzeichnet ein klares Plus – dank höherer Steuereinnahmen.

Im Üdiker-Huus wird am Mittwoch wieder über Finanzielles diskutiert. Mathias Förster

(17. April 2023)

Die Gemeinde Uitikon schliesst ihr erstes Jahr als Einheitsgemeinde deutlich besser ab als erwartet. Ursprünglich wurde ein Aufwandüberschuss von rund 1,3 Millionen Franken budgetiert. Herausgekommen ist aber ein Ertragsüberschuss von rund 6,4 Millionen Franken. Dies bei einem Aufwand von knapp 53 Millionen Franken und einem Ertrag von rund 59,4 Millionen Franken.

So fällt das Ergebnis um 7,7 Millionen Franken besser aus als erwartet. Und weil wegen dieses positiven Abschlusses die Entnahme von 1,7 Millionen Franken aus der finanzpolitischen Reserve ausbleibe, wie der Gemeinderat mitteilt, liege das bereinigte Ergebnis nun sogar um rund 9,4 Millionen Franken über Budget. Wie im Vorjahr hätten ausserordentliche Einnahmen bei den Fiskalerträgen zum besseren Abschluss geführt. Von der Ergebnisverbesserung fielen 8,6 Millionen Franken auf Fiskalerträge. Zu verdanken sei das insbesondere den Grundstückgewinnsteuern und den ordentlichen Steuern.

Als Gebergemeinde leistete Uitikon 2022 total 14,8 Millionen Franken an den kantonalen Finanzausgleich – so viel wie budgetiert. Die Nettoinvestitionen in das Finanzvermögen betrugen 17,5 Millionen Franken. Am Mittwoch, 31. Mai, um 19.30 Uhr befindet die Uitiker Gemeindeversammlung im Üdiker-Huus über das Geschäft.

Neben der Jahresrechnung werden die anwesenden Stimmberechtigten auch über zwei Kreditabrechnungen abstimmen. Die im März 2021 bewilligte energetische Sanierung des Schulhauses Rietwies kostete mit 2,2 Millionen Franken rund 200000 Franken mehr als budgetiert. Die Beckensanierung und Instandsetzung weiterer Anlagen im Hallenbad Allmend überschritt den im Herbst 2020 bewilligten Kredit um 159000 Franken. Sie kostet 3,6 Millionen Franken. (lue/flo)