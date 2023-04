Uitikon Keine Bewilligung mehr: Giusep Fry räumt das «Giardino Verde» in Uitikon Weil er keine Bewilligung für sein 2000 Quadratmeter grosses Eventlokal in der Landwirtschaftszone mehr hat, verkauft der Uto-Kulm-Wirt nun das ganze Inventar.

Nun ist endgültig Schluss mit dem Gastro-Dschungel: Das am Rand des Birmensdorfer Rameren-Waldes gelegene Eventlokal Giardino Verde in Uitikon hat seinen Betrieb auf dem Areal der Gärtnerei der Winanatura AG in der Rüti aufgegeben. Jetzt führt es eine Totalliquidation durch. Dieses Wochenende und noch bis am Montag können Personen mit grünem Daumen die Pflanzen der einstigen 2000 Quadratmeter umfassenden grünen Oase erstehen.

Zu kaufen sind neben Bäumen, Palmen und Töpfen auch das Mobiliar und Dekomaterialien des Gewächshauses, in dem zahlreiche Hochzeiten, Politveranstaltungen und Feste stattfanden. Giusep Fry, dem neben der Hotel Uto Kulm AG auf dem Üetliberg auch das «Giardino Verde» gehört, rechnet am Samstag mit über 150 Kaufwilligen: «Das sind teils sehr grosse, über 40-jährige Bäume, die durch ihr Alter eine hohe Resistenz aufweisen. So etwas kann man anderswo nicht kaufen.»

Wieso die Bewilligung ausgelaufen ist

Das Ende des Betriebs habe sich schon länger abgezeichnet, sagt Fry. Weil sich das Lokal in einer Landwirtschaftszone befindet, musste es strenge Auflagen erfüllen. Es wurde nur deshalb zugelassen, weil es offiziell als Nebengeschäft der Gärtnerei galt.

Da die Gärtnerei jedoch vor einigen Jahren ihren Betrieb aufgegeben habe, sei das Gastrolokal als einziger Geschäftszweig übrig geblieben, sagt Fry. Und damit habe auch das auf zwei Standbeinen beruhende Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, weshalb er die Auflagen für die Ausnahmebewilligung in der Landwirtschaftszone nicht mehr erfüllen konnte. Deshalb habe er die Tore zu seinem Lokal per Ende 2022 geschlossen.

Fry blickt sorglos in die Zukunft

Wenn es auch schade um den in seinen Augen einzigartigen Betrieb sei, befürchtet Fry wegen der Schliessung keine weiteren Konsequenzen für sein Geschäft. Denn er habe genügend Zeit gehabt, um seine Hotel Uto Kulm AG auf die Umstellung vorzubereiten: «Wir haben mit dem Hotel und Restaurant Uto Kulm eine gute Alternative für Hochzeiten, Feste und Tagungen», sagt Fry.

Die Liegenschaftseigentümerin Winanatura AG hatte die Ausnahmebewilligung für das zweigleisige Geschäftsmodell 2015 erhalten und sich zuerst gegen die Auflagen gewehrt. Zwei Jahre später wurde die Ausnahmebewilligung jedoch rechtskräftig. Die Winanatura AG verpachtete ihr Gewächshaus an die Giardino Verde Pflanzen & Event AG, eine Firma im Besitz von Giusep Fry. Er hat die Eventlocation der Gärtnerei 2010 vom Vorbesitzer übernommen.