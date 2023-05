Uitikon Glasfasernetz für die nächsten Gebäude im Leuenquartier wird nun vorbereitet Der Uitiker Gemeinderat hat rund 126'000 Franken für die Glasfasererschliessung gesprochen.

Noch ist das Uitiker Leuenquartier nicht komplett fertiggestellt. Dieses Foto zeigt fertiggebaute Häuser im Sommer 2019. Bild: Manuel Reisinger/Archiv

Das neue Leuenquartier in Uitikon nimmt weiter Gestalt an. Im nächsten Jahr sollen die sechs Mehrfamilienhäuser an der Leuengasse 26 bis 36 (Baufeld G) fertiggestellt werden, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt. Damit die neuen Bewohnerinnen und Bewohner künftig das gemeindeeigene Glasfasernetz nutzen können, hat er einen Kredit von rund 126'000 Franken für die Erschliessung genehmigt. Die Arbeiten wurden an die Enemag AG aus dem aargauischen Birmenstorf und die Glafag AG aus der Stadt Zürich vergeben.