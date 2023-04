Uitikon Mehr Schulraum, weniger Durchgangsverkehr – diese Ziele verfolgt der Gemeinderat bis 2026 Der Gemeinderat Uitikon hat sein Legislaturprogramm verabschiedet. Geprägt ist es vom nach wie vor starken Bevölkerungswachstum.

Die Schule Uitikon, im Bild das Schulhaus Schwerzgrueb, braucht künftig mehr Platz. Mathias Förster

7 Handlungsfelder, 21 Ziele und 84 Massnahmen - der im letzten Frühjahr neu gewählte Uitiker Gemeinderat hat sein Legislaturprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 verabschiedet. Die wichtigste Neuerung gegenüber dem letzten Leitbild betrifft die Schule. Da mit der Einführung der Einheitsgemeinde per 1. Januar 2022 die Schulpräsidentin neu von Gesetzes wegen Teil des Gemeinderates ist, wurden im aktuellen Strategiepapier auch die Ziele der Schule integriert.

Insgesamt hat der Gemeinderat 21 Ziele in den Handlungsfeldern Finanzen, Mobilität/Verkehr, Raum- und Siedlungsentwicklung/Lebensraum, Gesundheit und Soziales, Service Public/Behörden und Verwaltung, Gesellschaft und Bildung sowie Wirtschaft definiert. Geprägt sein wird die laufende Legislatur vom weiterhin starken Bevölkerungswachstum. Dadurch würden unter anderem die Anforderungen an die Gemeindeinfrastruktur steigen, hält der Gemeinderat in einer Mitteilung fest. Aber auch die allgemeinen Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner würden sich erhöhen.

Mehr Schulraum im Gebiet Mettlen

Bezüglich der Gemeindeinfrastruktur geht es laut Gemeinderat in den nächsten Jahren hauptsächlich darum, die Bauten auf der Allmend – etwa die Schul- und Sportanlage oder das Veranstaltungs- und Jugendhaus – abzuschliessen. Zudem müssten verschiedene Umbauten im Üdiker-Huus vorgenommen werden.

Wegen des Bevölkerungswachstums wird künftig insbesondere im Gebiet Mettlen mehr Schulraum benötigt. Besuchten im vergangenen Jahr etwas mehr als 500 Schülerinnen und Schüler in 24 Klassen die Schule Uitikon, wird in naher Zukunft mit über 600 Schülerinnen und Schülern in 30 Klassen gerechnet. Auch das in die Jahre gekommene Schulhaus Schwerzgrueb steht bei der Schulraumplanung im Fokus. «Eine Machbarkeitsstudie soll bis Ende dieser Legislaturperiode zeigen, welche Möglichkeiten in diesem Gebiet bestehen», schreibt der Gemeinderat.

Einführung von Kunststoffsammlung wird geprüft

Ein wichtiges Ziel des Gemeinderates ist es, den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Auf den Gemeindestrassen würden Tempo-30-Zonen angestrebt und an der Leuengasse eine Tempo-20-Zone, hält der Gemeinderat fest. Zudem soll das Naherholungsgebiet aufgewertet werden.

Auch die Ver- und Entsorgung muss sichergestellt werden. So wird derzeit beispielsweise das Wasserreservoir Buechhoger erweitert. Weiter will der Gemeinderat prüfen, ob er die Entsorgungsstellen reorganisieren und eine Kunststoffsammlung einführen soll.

Begegnungszonen in den Quartieren geplant

Im kulturellen und sozialen Bereich stehe nach wie vor die Integration von neuen Einwohnerinnen und Einwohnern und ein bedarfsgerechtes Angebot für alle im Zentrum, hält der Gemeinderat fest. So soll in den nächsten Jahren unter anderem das aus dem Jahr 2014 stammende Altersleitbild erneuert werden. Weiter will die Gemeinde die Entwicklung in den Quartieren fördern, sodass Begegnungszonen für Jung und Alt entstehen.

In der Verwaltung will man die Digitalisierung weiter vorantreiben. Zudem hat der Gemeinderat organisatorische Hausaufgaben zu erfüllen. Konkret: Mit der Einführung der Einheitsgemeinde wuchs die Anzahl Sitze im Gemeinderat von sieben auf acht, weil neu auch die Schulpräsidentin Teil des Gemeinderats ist. In dreieinhalb Jahren, wenn die nächste Amtsperiode startet, wird der Gemeinderat wieder von acht auf sieben Mitglieder reduziert. Die künftigen Aufgabenverteilungen seien deshalb frühzeitig anzugehen, sodass per 1. Juli 2026 ein reibungsloser Amtswechsel erfolgen könne, schreibt der Gemeinderat.

Trotz eines überdurchschnittlich hohen Investitionsbedarfs für die Umsetzungen all dieser Projekte hat sich der Gemeinderat zum Ziel gesetzt, den Steuerfuss weiterhin auf einem tiefen Niveau und die Verschuldung möglichst gering zu halten. Der Steuerfuss von Uitikon beträgt aktuell 80 Prozent.