Uitikon «Jedes Event ist ein Highlight»: Remo Schällibaum veranstaltet im Üdiker-Huus neu viele Konzerte, Shows und ein Public Viewing für die Katar-WM Kürzlich fand im Üdiker-Huus das Benefizkonzert «Rock 'n' Roll for Ukraine» statt, organisiert von Remo Schällibaum. Parallel zu Projekten für die Ukraine möchte der Unternehmer nun das Üdiker-Huus mit Events für jedermann wiederbeleben.

Der Uitiker Unternehmer Remo Schällibaum (links im Bild) möchte herausfinden, welche Events sich die Uitikerinnen und Uitiker am meisten wünschen. zvg/Stefanie Koehler

Remo Schällibaum unterstützt seit Kriegsbeginn die Ukraine. Der Unternehmer sammelt in Schiffscontainern auf dem Schlieremer Gaswerk-Areal Kleider, Hygieneartikel, Matratzen und sogar Autos, die dann per Lastwagen in die Ukraine gefahren werden. Ausserdem steht in seinen Uitiker Restaurants Leuen und Dörfli ein ukrainisches Solidaritätsmenu auf der Karte. Zehn Franken pro Menu kommen der Hilfe für die Ukraine zugute.

Vergangenen Samstag hat Schällibaum schliesslich im Üdiker-Huus, zu dem auch das Restaurant Dörfli gehört, ein Benefizkonzert für die Ukraine veranstaltet: Am 9. April ist dort der Jimi-Hendrix-Imitator Asep Stone aufgetreten, um mit «Rock 'n' Roll for Ukraine» Geld für die Ukraine zu sammeln. Dies ist in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Uitikon geschehen.

Schällibaum ist mit dem Konzert sehr zufrieden. «Für nur zwei Wochen Vorbereitungszeit lief es super. Wir hatten über hundert Besucher und haben über 7000 Franken für die Ukraine eingenommen», sagt er. Ein Ticket kostete 25 Franken, der Rest kam zusammen aus Spenden am Konzert selbst.

So steht es um Remo Schällibaums Ukraine-Projekte Schällibaums Container-Sammelaktion läuft nach Plan. Ende März hatte er geschätzt, dass bis nach Ostern 15 Lastwagen mit 400 Tonnen Material in die Ukraine gebracht werden. Diese Menge sei bereits jetzt erreicht. Dank bereits über 300 verkaufter Solidaritätsmenus im «Dörfli» und im «Leuen» wurden zudem rund 20'000 Franken inklusive Zusatzspenden für die Ukraine eingenommen. Ausserdem plant Schällibaum beim Belltree-Tower in Schlieren ein Pop-up-Bistro mit einer Boutique für Ukrainerinnen und Ukrainer. Dieses geht am Mittwoch, 4. Mai, auf und wird von da an immer mittwochs von 16 bis 20 Uhr und samstags von 14 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Es kommt wieder Leben ins Üdiker-Huus

Auch neben seinen Ukraine-Projekten ist Schällibaum fleissig. Dieses Jahr hat er eine ganze Reihe von Events sowohl in seinem Restaurant Leuen als auch im Üdiker-Huus geplant.

Im «Leuen» finden an mehreren Sonntagen Brunchs statt mit Shows der Artisten und Kinderunterhalter Fabiüs und Salem und vom 1. Juni bis zum 3. Juli lockt das Restaurant mit einem «Paraguay-Monat» – ausgewählte paraguayanische Gerichte sollen Uitikon das südamerikanische Land kulinarisch näherbringen.

Im Üdiker-Huus ist am 7. Mai ein Dinner-Konzert von Gjon's Tears angesagt, der am Eurovision Song Contest 2021 für die Schweiz den dritten Rang holte. Die «Radio 1»-Talkshow «Roger gegen Markus» am 16. Mai, Kinderdiscos am 22. Mai und am 30. Oktober, ein klassisches Konzert am 23. September, eine Rock-'n-'Roll-und-Rockybilly Night am 24. September und eine Comedy-Gala am 18. November sorgen für viel Abwechslung. Und schliesslich findet während der gesamten Fussball-WM, die vom 21. November bis 18. Dezember in Katar durchgeführt wird, ein Public Viewing im Üdiker-Huus statt.

5 Bilder 5 Bilder Im Mai wird im Üdiker-Huus der Sänger Gjon's Tears auftreten, der beim Eurovision-Song-Contest 2021 für die Schweiz den dritten Platz belegte. Sander Koning

«Ich möchte den grossen Saal im Üdiker-Huus in der Gemeinde wieder mehr hervorheben», sagt Schällibaum. «Er bietet Platz für 400 Leute, ist günstig gelegen und die moderne Technik funktioniert einwandfrei, obwohl er schon seit 1978 existiert. Ausserdem ist er einfach zeitlos schön. Der Saal ist für solche Anlässe prädestiniert.»

Bei den Veranstaltungen, die Schällibaum plant, ist absichtlich von allem etwas dabei. Er sagt:

«Ich biete vorerst eine breite Palette an Events an, um abschätzen zu können, was die Uitikerinnen und Uitiker sich am meisten wünschen.»

Auch nächstes Jahr werde er es noch so machen. Danach wolle er den Fokus der Events voraussichtlich schärfen.

Was für ihn die Highlights in diesem Jahr seien, darauf möchte der Restaurantbesitzer und Unternehmer sich aber nicht festlegen. «Alle Events sind so unterschiedlich. Jedes ist ein Highlight für sich», sagt er. Er weist jedoch auf das Konzert von Gjon's Tears hin, das am Samstag, 7. Mai, stattfindet. Gleich am Tag darauf sei ja schon Muttertag, und Tickets für das Konzert seien somit das perfekte Muttertagsgeschenk.