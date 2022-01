Uitikon Hallenbad erhält nach Sanierung neues Badmeister-Trio Ende Dezember wurde das frisch sanierte Hallenbad in Uitikon wiedereröffnet. Nun stossen gleich drei neue Mitarbeiter zum Team.

Das neu eröffnete Hallenbad in Uitikon bekommt ein neues Badmeister-Trio. Sandra Ardizzone

Das Hallenbad Uitikon erhält nach seiner Sanierung drei neue Gesichter: Mit Daniel Jakatics, Matthias Bürgi und Iris Tiedeken verstärkt ein neues Trio das Badmeister-Team.

Jakatics ist seit Dezember 2021 für die Gemeinde Uitikon tätig, wie es in einer Mitteilung heisst. Er übt die Funktion Badmeister und Stellvertretender Betriebsleiter im Bereich Technik aus. Bürgi hat seine Badmeisterstelle derweil Anfang 2022 angetreten. Als weitere Badmeisterin hinzustossen wird Tiedeken im Februar. Grund für die Neuanstellungen sei, dass die damaligen Arbeitsverträge einiger Badmeister vor Sanierungsbeginn ausgelaufen sind. Alle drei neuen Mitarbeiter bringen laut Mitteilung der Gemeinde «die notwendigen Fachausweise sowie Erfahrungen als Badmeister mit».

Wiedereröffnet wurde das Hallenbad am 20. Dezember. Dem Bad wurde dabei ein neues Aussehen verliehen: So hat der Zürcher Architekt Peter Walser die Glasmosaiksteine am Boden ersetzt und die Wände bordeauxrot streichen lassen. Ebenfalls neu ist das Becken, das heute ganz aus Chromstahl besteht. Dazu gesellen sich Wasserfall- und Sprudeldüsen. Für die Arbeiten standen 3,46 Millionen Franken zur Verfügung. Zuvor mussten Gäste fast ein Jahr lang auf den Badespass warten.

Mit der Sanierung sind auch die Preise gestiegen. Ein Einzeleintritt für Erwachsene kostet neu 8 Franken und nicht mehr 7.50 Franken wie bis anhin. «Das Hallenbad Uitikon hat aufgrund der ausführlichen Sanierungen einiges an Attraktivität gewonnen», begründete der Uitiker Gemeinderat die Preiserhöhung. Zudem würden sich die getätigten Aufwendungen nicht ausreichend durch die Einnahmen decken lassen. Bereits zuvor hatte die Gemeinde Geroldswil die Preise für sein Hallenbad erhöht. Derzeit gilt in beiden Hallenbädern die 2G-plus-Regel.