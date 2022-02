Uitikon Grosser Ansturm auf Spielgruppenplätze: Das «Bärlihuus» baut sein Angebot aus Das «Bärlihuus» im Uitiker Ortsteil Ringlikon erfreut sich so grosser Beliebtheit, dass der betreibende Elternverein erstmals eine spezifische Leitung für das Angebot eingestellt hat. Als nächstes ist im Spielgruppenzentrum ein Angebotsausbau geplant.

5 Bilder 5 Bilder Von «Zwergli» bis «Dino»: Im Spielgruppenzentrum «Bärlihuus» in Ringlikon werden Kinder im Alter von anderthalb bis vier Jahren betreut. Valentin Hehli

Umrandet von Grün, liegt das Spielgruppenzentrum Bärlihuus an der Zopfstrasse im Uitiker Ortsteil Ringlikon. Das Haus steht auf einem Grundstück mit grossem Garten und ist nahe am Waldrand gelegen. Im «Bärlihuus» geht es bunt zu und her. Damit sind allerdings nicht die Kinderzeichnungen an den Wänden oder die farbigen Rutschen im Garten gemeint. Sobald man das geräumige Gebäude betritt, wird man von hellem Kindergelächter begrüsst und viele kleine Kinder rennen umher oder spielen vergnügt miteinander. Das Gruppenlokal wird vom Elternverein Uitikon (EVU) betrieben, der das Haus von der Gemeinde mietet. Das «Bärlihuus» ist seit 1980, dem Gründungsjahr des Vereins, in Betrieb.

Auch über die Dorfgrenzen hinaus geschätzt

Seit seiner Gründung ist das «Bärlihuus» um einiges gewachsen: Insgesamt beschäftigt es heute neun Mitarbeitende und aktuell werden über 70 Kinder in acht Gruppen betreut. Grund dafür sei primär das Bevölkerungswachstum in der Gemeinde, sagt Birte Pust, Vorstandsmitglied im Elternverein. «Wir merken aber auch immer mehr, dass das Betreuungsangebot auch über die Grenzen von Uitikon hinaus sehr geschätzt wird.»

Das «Bärlihuus» liegt in Ringlikon. Seit 1980 ist hier das Spielgruppenzentrum zu Hause. Joël Decurtins

Bisher wurden die Aufgaben rund um das Spielgruppenhaus jeweils im Vorstand des Elternvereins verteilt. Aber wegen der zunehmenden Arbeitslast wurde im Januar zum ersten Mal eine spezifische Leitung für das «Bärlihuus» eingestellt: Neu verantwortlich ist Chantal Cartillone. Sie war zuvor bereits Vorstandsmitglied im Elternverein Uitikon, nun arbeitet sie neben ihrem Bürojob zusätzlich Teilzeit im Spielgruppenzentrum. Die 42-Jährige ist ausgebildete Spielgruppenleiterin und hat selbst vier Kinder: «Ich bringe also einiges an Erfahrung mit.»

Sie hat Erfahrung als Spielgruppenleiterin: Chantal Cartillone, Vorstandsmitglied im Elternverein Uitikon und neue Leiterin des «Bärlihuus». Valentin Hehli

Der Elternverein Uitikon Im «Bärlihuus» betreut der Elternverein Uitikon Kinder im Alter von anderthalb bis vier Jahren. Dabei gibt es verschiedene altersspezifische Angebote, darunter etwa eine Vorkindergartengruppe, die den Nachwuchs auf das Kindergartenleben vorbereitet. Neu soll ab Sommer auch eine Tanz- und Musikgruppe angeboten werden. Neben den Spielgruppen bietet der Elternverein auch Kurse an und organisiert Anlässe wie die Kinderkleiderbörse.

Das Betreuungsangebot im «Bärlihuus» sei eigentlich zufällig entstanden, erzählt die neue Leiterin. Sie sagt: «Ursprünglich hatten sich ein paar Mütter aus dem Elternverein zusammengeschlossen, um sich mit der Betreuung ihrer Kinder gegenseitig abzuwechseln.» Daraus sei mit der Zeit das Spielgruppenhaus entstanden.

Das Angebot wird auch auswärts geschätzt

Cartillone freut sich über den Erfolg des Betreuungsangebots. Auch viele Eltern aus Nachbardörfern würden das Angebot nutzen. Geschätzt werde vor allem das breite Angebot und die einfühlsame Betreuung, sagt sie:

«Die Leiterinnen machen ihre Arbeit mit viel Herzblut und Selbstinitiative.»

Cartillone betont, dass das Angebot nur dank deren Einsatz so gut laufe. Im Sommer wird das Team erneut wachsen, weil zusätzliche Gruppen dazu kommen. Letztes Jahr wurden bereits zwei neue Leiterinnen für die Waldspielgruppe eingestellt.

Das Team freue sich schon über den Zuwachs, sagt auch Vorstandsmitglied Birte Pust. Als Nächstes stehe nun einerseits ein Ausbau des Angebots auf dem Plan. Zudem werde daran gearbeitet, das Qualitätsmanagement langfristig sicherzustellen.