Uitikon Gemeinderat will Abfallsammelstelle Langwis für 1,2 Millionen ersetzen Gemäss Kanton ist die Sammelstelle nicht zonenkonform. Nun muss die Gemeinde ein Projekt anpacken, das sie zu einem früheren Zeitpunkt angedacht, aber noch nicht umgesetzt hat.

So soll die geplante Abfallsammelstelle in Uitikon aussehen. Es handelt sich bei dieser Zeichnung nur um einen ersten Entwurf. Die Projektierung ist noch nicht abgeschlossen. zvg

Die Gemeinde Uitikon muss eine ihrer drei Sammelstellen versetzen. Offenbar ist die Anlage nicht zonenkonform. Der Gemeinderat schreibt in einer aktuellen Mitteilung: «Die bestehende Sammelstelle Langwis in Ringlikon muss aufgrund ihrer Lage in der Landwirtschaftszone auf Anordnung der Baudirektion des Kantons Zürich per Juni 2023 zurückgebaut werden.»

Das Angebot wird aber nicht ersatzlos gestrichen. Die Weichen für eine Ersatzsammelstelle haben die Uitiker bereits früher gestellt. Das Projekt für den Bau eines neuen Werkhofs auf dem Areal des Massnahmezentrums Uitikon für 4,4 Millionen Franken, zu dem die Stimmberechtigten am 12. Februar 2017 Ja gesagt hatten, sah nämlich auch die Möglichkeit vor, zu einem späteren Zeitpunkt eine zusätzliche Sammelstelle beim neuen Werkhof zu erstellen.

Im Rahmen der Vorlage sicherte der Kanton, dem das Land beim Massnahmezentrum gehört, der Gemeinde eine zusätzliche Fläche von 589 Quadratmetern zu. Diese sollte zu einem späteren Zeitpunkt für eine allfällige Sammelstelle genutzt werden können.

Bereits 100'000 Franken für die Planung ausgegeben

Nachdem der neue Werkhof gebaut und im September 2018 eingeweiht wurde, soll nun auch noch die Sammelstelle gebaut werden. Eine Machbarkeitsstudie für das Vorhaben hat der Gemeinderat bereits erarbeiten lassen. Gemäss einer ersten Kostenschätzung wird die neue Sammelstelle 1,2 Millionen Franken kosten.

Das Projekt soll in den nächsten Monaten im Detail ausgearbeitet und der vorberatenden Gemeindeversammlung vom 30. November 2022 vorgelegt werden, damit das Stimmvolk im Frühling 2023 an der Urne über die Vorlage abstimmen kann. Für die Planungsarbeiten hat der Gemeinderat bereits einen Kredit von 100’000 Franken gesprochen.

Damit die Uitikerinnen und Uitiker nicht auf eine ihrer drei Sammelstellen verzichten müssen, wird der Gemeinderat bei den kantonalen Behörden eine Erstreckung der Frist beantragen, wie Gemeindeschreiber Sinisa Kostic auf Anfrage sagt. Die Gemeinde verfügt neben der bald aufzuhebenden Sammelstelle Langwis noch über zwei weitere Sammelstellen im Spilhöfler und beim Zentrum Waldegg.

Die neue Sammelstelle soll die bisherigen Entsorgungsmöglichkeiten der Uitiker Werke erweitern. Neben dem Angebot, das bereits die Sammelstelle in Ringlikon bereitstellt, soll es zusätzlich eine Abgabestelle für Alteisen und Bauschutt wie Ton und Ziegel geben. Weitere Entsorgungsmöglichkeiten würden noch geprüft, sagt Kostic.