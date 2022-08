Uitikon Gemeinderat spricht 4,7 Millionen für Reservoirersatz Die Gemeinde Uitikon möchte ihr Reservoir Buechhoger ersetzen. Die neue Anlage soll doppelt so viel Wasser fassen können.

Die Gemeinde Uitikon investiert derzeit Millionen in ihre Wasserversorgung. Archiv

Der Uitiker Gemeinderat hat einen Kredit von 4,7 Millionen Franken im Sinn einer gebundenen Ausgabe für die Erneuerung des Reservoirs Buechhoger bewilligt. Für den Ersatzneubau wurden im Finanzplan 2020 bis 2024 gesamthaft 5 Millionen Franken eingestellt.

Das Reservoir sei 1952 in Stahlbeton gebaut und 1988 saniert worden, schreibt der Gemeinderat in seinem Bericht. Um die Trink-, Brauch- und Löschwasserversorgung langfristig sicherzustellen, sollen gemäss Generellem Wasserversorgungsprojekt (GWP) die Behälter des Reservoirs ersetzt und erweitert werden. Das Fassungsvermögen der Anlage soll so von 900 Kubikmetern auf 2100 Kubikmeter verdoppelt werden. Die Massnahme steht im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum in der Gemeinde.

Bereits 426'000 Franken an Planerleistungen vergeben

Vor drei Jahren liess die Gemeinde Uitikon verschiedene Varianten für einen Ersatz prüfen. Vor einem Jahr hat der Gemeinderat für Ingenieur- und Planerleistungen knapp 426'000 Franken vergeben. Das ausgewählte Projekt beinhaltet den Ersatz der bestehenden Reservoirbehälter durch zwei neue, grössere Behälter. Zwischen den beiden Reservoirkammern ist ein zweigeschossiges Schieberhaus geplant.

Für die Versorgungssicherheit soll zudem eine zweite Ableitung erstellt werden, die im Bereich des Hallenbades in das öffentliche Versorgungsnetz einspeist, wie es weiter heisst. Schliesslich soll auch die bestehende Reservoirableitung durch eine neue Wasserleitung im bestehenden Trassee ersetzt werden.

Ein Teil der Aufträge für die Umsetzung des Projekts wurde bereits vergeben, weitere Vergaben sollen in den nächsten Monaten folgen. Die Baubewilligung für das Vorhaben und die für den Bau notwendigen Dienstbarkeitsverträge seien ebenfalls genehmigt worden, schreibt der Gemeinderat. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im September beginnen. Das neue Reservoir soll zwei Jahre später in Betrieb genommen werden.