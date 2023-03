Uitikon 795 Kilogramm Trauben geerntet: Gätterewy-Ernte 2022 war «rekordverdächtig» Im vergangenen Jahr wurden im Uitiker Rebberg in der Gättern 795 Kilogramm Trauben geerntet – eine Freude nach der schlechten Ernte 2021.

Die Traubenernte im Uitiker Rebberg in der Gättern war 2022 dreimal so hoch wie im Vorjahr. «Eine rekordverdächtige Ernte von 795 Kilogramm von guter Qualität konnte zur Kelterung übergeben werden», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. 2021 waren es noch 253 Kilogramm. Der Gemeinderat hat den Rebberg-Jahresbericht 2022 zur Kenntnis genommen. «Das Rebbaujahr 2022 war im Gegensatz zum Vorjahr sehr erfreulich», hält er fest.

Der Austrieb der Reben im April sei «eher früh» gewesen. Die darauf folgenden Monate seien dann von mässigem, aber genügendem Niederschlag geprägt gewesen. «Darauf folgte eine sehr trockene Periode, welche das Wachstum der Triebe und auch der Trauben bremste. Es musste auch sporadisch bewässert werden, vor allem die im Vorjahr gesetzten Reben und die obere trockene Ecke des Weinberges benötigten Wasser.» Mit den Niederschlägen und der generell warmen Witterung Ende August/Anfang September habe sich das Wachstum und die Reife der Trauben dann aber beschleunigt, sodass die Traubenernte am 19. September 2022 durchgeführt werden konnte, heisst es weiter.

Helferinnen und Helfer waren 190 Stunden im Rebberg am Werk

Der Rebmeister Markus Tobler und der Feuerwehrverein hätten «grosse Arbeit» geleistet, lobt der Gemeinderat weiter. Aus dem Jahresbericht ergebe sich eine Arbeitsstundenzahl von rund 190 Stunden. «Der Gemeinderat spricht allen Helferinnen und Helfern des Feuerwehrvereins und der Rebkommission den herzlichsten Dank für ihren grossen Einsatz aus.»

Ausgeschenkt wird der Uitiker Gätterewy unter anderem an der Uitiker Bundesfeier. Die ersten Reben in der Gättern wurden 1980 gepflanzt. Mit durchschnittlich 625 Metern über Meer ist der Rebberg einer der höchsten im Kanton Zürich.