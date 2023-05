Uitikon Gemeinde arbeitet weiter an der Wasserversorgung für die Zukunft Der Uitiker Gemeinderat hat eine Erneuerung des generellen Wasserversorgungsprojekts in Auftrag gegeben.

Die Gemeinde Uitikon rüstet ihre Wasserversorgung für die Zukunft: Im Bild der wohl älteste Brunnen der Gemeinde an der Zürcherstrasse 70. Bild: Carmen Frei/Archiv

In einer aktuellen Mitteilung beschreibt er das Generellen Wasserversorgungsprojekts (GWP) als «das zentrale Planungsinstrument für den Ausbau und die Finanzplanung der Wasserversorgung einer Gemeinde». Es beinhalte den Nachweis für die Sicherstellung der Trink-, Brauch- und Löschwasserversorgung in genügender Menge, mit ausreichendem Druck und in einwandfreier Qualität. Da das letzte gültige GWP der Gemeinde aus dem Jahr 2008 stammt und das Instrument alle 15 Jahre überarbeitet werden muss, hat der Gemeinderat das Ingenieurbüro swr+ AG mit dessen Überarbeitung beauftragt und das neue GWP nun genehmigt. Dieses enthält einen technischen Bericht, ein hydraulisches Schema, eine Berechnungsdokumentation und einen Situationsplan mit Ausbaumassnahmen.

Weil der alte Bau in die Jahre gekommen war und seine Kapazität für die Zukunft nicht mehr ausreichen würde, hat die Gemeinde im August 2022 beschlossen, ihr Reservoir Buechhoger für 4,7 Millionen Franken neu- und auszubauen. Die Arbeiten dafür haben im Herbst 2022 begonnen und sollen im Sommer 2024 abgeschlossen sein.

Die Wasserversorgung der Gemeinde erfolgt über die drei Druckzonen Buechhoger, Büel und Dorf. Zur Bedarfsdeckung werden das gemeindeeigene Grundwasserpumpwerk Landikon in Birmensdorf, die Quelle Chapf sowie Optionen bei der Gruppenwasserversorgung Limmattal (GWL) genutzt. Das gesamte im Eigentum der Gemeinde Uitikon stehende Leitungsnetz hat eine Länge von rund 30 Kilometern und einen Wiederbeschaffungswert von 39 Millionen Franken, heisst es weiter. Zudem schreibt der Gemeindert, dass er auch für die Zukunft mit einem weiteren Wachstum der Gemeinde rechnet. (liz)