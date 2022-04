Uitikon Wegen Systemumstellung: Einwohnerdienste sind während sieben Tagen sehr eingeschränkt verfügbar Der Grund dafür ist eine Systemumstellung, wie die Gemeinde Uitikon schreibt.

Die Einwohnerdienste können ihren Service vorübergehend nur noch eingeschränkt anbieten. Archiv

Die Einwohnerdienste der Gemeindeverwaltung Uitikon können ihre Dienstleistungen wegen einer Systemumstellung während sieben Werktagen nur in sehr reduzierter Form anbieten. Das teilte die Gemeinde am Mittwoch mit.

Die Einschränkung betrifft den Zeitraum vom Mittwoch, 27. April, ab 11.30 Uhr bis und mit Donnerstag, 5. Mai 2022. Wer Dokumente, Bestätigungen oder andere Dienstleistungen benötigt – zum Beispiel weil sie oder sich auf der Gemeinde an- oder abmelden will –, sollte dies vor oder nach dem erwähnten Zeitraum tun. Alle anderen Abteilungen seien von der Umstellung nicht betroffen, schreibt die Gemeinde Uitikon weiter in ihrer Mitteilung. (liz)