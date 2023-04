Uitikon «Ein ziemliches Abenteuer»: So verlief die Räumung des Giardino Verde der Hotel Uto Kulm AG von Giusep Fry Die Hotel Uto Kulm AG hat vor einigen Tagen mit der Liquidation ihres Uitiker Eventlokals begonnen. Da noch nicht alles Material abgestossen werden konnte, gibt es nun ein zweites Verkaufsfenster für Stühle und Monsterpflanzen.

Das Eventlokal Giardino Verde am Rand des Birmensdorfer Rameren-Waldes in Uitikon hat seinen Betrieb aufgegeben und muss bis Ende April das Gewächshaus auf dem Areal der Gärtnerei der Winanatura AG räumen. Ende März wurde das Inventar der 2000 Quadratmeter grossen, einstigen grünen Oase liquidiert. Da jedoch noch nicht alles Material abgestossen werden konnte, führt die Pächterin Hotel Uto Kulm AG des Zürcher Gastronomen Giusep Fry am Wochenende ein weiteres Verkaufsfenster durch. Zu erstehen sind neben Bäumen, Palmen und Töpfen auch das Mobiliar und Dekomaterialien des Gewächshauses, in dem zahlreiche Hochzeiten, Politveranstaltungen und Feste stattfanden. Im Interview spricht Uto-Kulm-Mediensprecher Benjamin Styger über hyperventilierende Kunden und Pflanzen, die vielen schlicht zu gross sind.

Wie viele Leute sind beim ersten Liquidationsverkauf gekommen?

Benjamin Styger: Das ist schwierig zu sagen, insgesamt waren es sicher 1000 Personen.

Benjamin Styger ist Mediensprecher der Hotel Uto Kulm AG. Bild: zvg

Was konnte noch nicht verkauft werden?

Angesichts dessen, dass es anfangs viele tausend Pflanzen waren, ist eine Schätzung schwierig. Wir denken, dass etwa 50 Prozent des Inventars weg ist. Das bedeutet aber auch, dass immer noch die Hälfte der Pflanzen, Bäume, Palmen und des Event- und Gastro-Inventars da ist. Was uns ein bisschen wehtut, ist, dass noch viele wunderschöne grosse Palmen zu haben sind, die bis jetzt niemand mitgenommen hat, weil sie mehrere Meter hoch sind.

Wie haben die Leute die riesigen Pflanzen denn abtransportiert? In einen Kombi packen kann man sie wohl nicht.

Viele Kunden hatten einen Transporter dabei oder einen Extra-Transport organisiert. Für diejenigen, die keine Transportmöglichkeit haben, haben wir nun aber eine Partnerfirma verpflichtet, bei der sich die Kunden melden können. Die Firma holt die gekauften Dinge ab und liefert sie nach Hause.

Hat sich der Anlass finanziell für Sie gelohnt?

Bei einer Liquidation gilt: Jeder Artikel, der verkauft wird, bringt zusätzliches Geld in die Kasse. So gesehen hat es sich gelohnt, ja. Zufrieden sind wir dann, wenn am Schluss alles weg ist.

Welche Leute sind da gekommen?

Von Dekorateuren und Gastronomen über ehemalige Gäste, die bei uns geheiratet haben und sich eine Erinnerungspflanze sichern wollten, bis zum Grosseinkäufer, der Pflanzen im fünfstelligen Franken-Bereich reservierte und eine Woche später reumütig zurückkam und irgendetwas von einer nun doch nicht erhaltenen Bewilligung oder einer plötzlichen Wohnungskündigung murmelte.

Im Ernst?

Ja. Aber das sind höchstwahrscheinlich Ausreden. Es ist halt schon so, dass viele Leute in den Kaufrausch kommen, wenn sie all die riesigen, schönen Pflanzen zu Spottpreisen sehen. Einige kommen dann ins Hyperventilieren, spüren sich nicht mehr und merken erst zu Hause, dass die Wohnung viel zu klein für so viele Pflanzen ist.

Was passiert denn in einem solchen Fall?

Dann wird es kompliziert, denn rechtlich gesehen gilt auch ein mündlich abgeschlossener Vertrag. Darauf bestehen wir grundsätzlich. Es kommt aber auf den Fall an, wir sind ja Menschen. Es gibt jedoch auch den gegenteiligen Fall: Es gibt Leute, die eine Anzahlung leisten und dann plötzlich abtauchen. Unauffindbar. So eine Liquidation ist ein ziemliches Abenteuer.