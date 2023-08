Uitikon «Die Tiere mussten leider lange leiden»: Hund reisst trächtige Rehgeiss Diesen Sommer galt erstmals die neue kantonale Leinenpflicht im Wald. Die Jagdgesellschaft Uitikon ist grundsätzlich zufrieden damit, wie die Leinenpflicht eingehalten wurde. Doch sie macht auch auf zwei tragische Vorfälle aufmerksam.

Die Rehrisse geschahen in der Nähe des Chräbsbachs. Bild: Chris Iseli

Um Wildtiere während der Brut- und Setzzeit im Frühling und Sommer zu schützen, gilt im Kanton Zürich seit diesem Jahr jeweils von 1. April bis 31. Juli im Wald und am Waldrand eine Leinenpflicht. Das heisst, Hundehalter müssen ihre Hunde zwingend an die Leine nehmen. Nachdem die Zeit der Leinenpflicht nun vorbei ist, zieht die Jagdgesellschaft Uitikon in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung Bilanz.

Die neue Leinenpflicht, die mit dem neuen kantonalen Jagdgesetz eingeführt wurde, sei «sehr gut» eingehalten worden, lautet das allgemeine Fazit. Kein einziger Hundehalter habe verzeigt werden müssen. Aber einige mussten mündlich auf die Leinenpflicht aufmerksam gemacht werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Zwei Rehrisse, die eindeutig von Hunden stammen»

Das positive Fazit soll aber nicht über zwei tragische Vorfälle hinwegtäuschen. So gab es laut der Jagdgesellschaft Uitikon im Juni zwei Risse entlang des Chräbsbachs. «Dort wurden der Wildhut zwei Rehrisse gemeldet, die eindeutig von Hunden stammen. Eine Rehgeiss war noch trächtig und hatte die Jungen noch nicht gesetzt», heisst es in der Mitteilung.

«Die verantwortlichen Hundehalter haben sich nicht gemeldet, sodass die beiden Tiere leider lange leiden mussten. Ein solches Verhalten der Hundehalter ist unverständlich und verstösst gegen das Tierschutzgesetz», hält die Jagdgesellschaft in ihrer Mitteilung fest. Zugleich dankt sie allen, die die Leinenpflicht eingehalten haben.

Auch wenn die Leinenpflicht erst nächsten Frühling und Sommer wieder gelte, bittet die Jagdgesellschaft darum, «zu bedenken, dass es sinnvoll ist, die Hunde kontrolliert im Wald und am Waldrand spazieren zu führen». Gemäss einem kantonalen Merkblatt gilt das vor allem für Hundehalter, deren «Hund nicht zuverlässig abgerufen werden kann oder eine Veranlagung zum Jagen hat».