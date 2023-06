Uitikon «Die Schweiz ist relativ unschuldig»: Beim FCU-Podium ging es um Korruption Der FC Uitikon lud zu einem Podium im Üdiker-Huus – unter anderem mit Uli Forte, der FCZ-Frauen-Präsidentin und dem Direktor des Bundesamts für Sport.

Von links nach rechts: Markus Bösiger, Guido Tognoni, Reto Brennwald, Pascale Egloff, Matthias Remund und Uli Forte. Bild: Mara Aliotta

«Schön, sind wir uns alle einig», sagte Moderator Reto Brennwald, als die Teilnehmer des Podiumsgesprächs zustimmend auf eine Rückmeldung aus dem Publikum klatschten. Die Person hatte sich beim FC Uitikon dafür bedankt, dass der FC sich auf bewundernswerte Weise für coole Anlässe engagiere und stets auf dem Radar habe, wie wichtig Sport sei – auch auf lokaler Ebene.

Die Diskussionsrunde im Üdiker-Huus am Donnerstagabend war friedlich. Sie ging mit vielen Anekdoten und wenig Uneinigkeiten über die Bühne. Das Thema war eine Frage: «Ist der Schweizer Sport stabil genug gegenüber Korruption, Doping und Politik?»

Ihm sei bewusst, dass es eine grosse und weit gefasste Frage sei, sagte FCU-Präsident Martin Cincera bei seiner Begrüssung. Dennoch frage er sich, ob der Sport nicht zu sehr zu einem Geschäft geworden sei. Nach dieser Einleitung übergab er an Reto Brennwald, der das Podium moderierte.

«Wo viel Geld im Spiel ist, gibt es auch Wettbewerbsverzerrungen»,

sagte Markus Bösiger, Rechtsanwalt aus Uitikon. Dies insbesondere beim Fussball, so Bösiger. Ausserdem bestehe die Gefahr von Machtmissbrauch in Form von Bestechung. Je professioneller die Liga, desto genauer müsse man hinsehen, fand er.

«Die Schweiz ist noch relativ unschuldig», sagte hingegen Guido Tognoni, ehemaliger Kommunikationsdirektor der Fifa. Allgemein sei Korruption in anderen Ländern präsenter. Wenn der Club die Löhne nicht rechtzeitig zahle, dann seien die Spieler anfälliger auf Bestechung. In der Schweiz hingegen hätten wir diese Art von Problemen nicht, und allgemein herrsche eine gute Symbiose zwischen Politik und Sport, erläuterte Tognoni.

Eine andere Seite hingegen kennt Fussballtrainer Uli Forte aus Uitikon. «Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in der Schweiz möglich ist», sagte Forte über den Korruptionsskandal rund um den damaligen Challenge-Ligisten FC Gossau im Jahr 2009.

Mit solchen Problemen muss sich der Frauenfussball zum Glück (noch) nicht auseinandersetzen. Hierzu äusserte sich Pascale Egloff, Präsidentin der FCZ Frauen.

«Bei uns wird aus Freude am Sport und Leidenschaft für den Teamgeist gespielt»,

so Egloff. Da die Spielerinnen nebenbei arbeiteten oder studierten, hätten sie einen anderen Bezug zum Sport. Aber der Frauenfussball sei am Wachsen. Von dem, was im Männerfussball bereits geschehen sei, könne der Frauenfussball lernen. «Wir müssen aufpassen, dass wir nicht dieselben Fehler machen», so Egloff.

«Toll, wie sich der Frauenfussball entwickelt», sagte auch Matthias Remund, Direktor des Bundesamts für Sport (Baspo). Er schätzt die Lage als gut ein. Das Parlament investiere in den Schweizer Sport, den Vereinen gehe es gut, und es gebe einen regulierten Wettmarkt. Zudem seien sich alle der Wichtigkeit des Sports bewusst. «Sport ist einer der wenigen Bereiche, in dem es von rechts bis links Fans und Experten gibt», so Remund.

Alles in allem waren sich die Podiumsgäste einig: Die Summe der Gelder beeinflussen die Dynamik der Sportlandschaft. Ausserdem profitiere die Schweiz auf volkswirtschaftlicher Ebene von Sportverbänden wie dem IOC und der Fifa. Trotz der Skandale sei nicht die gesamte Institution zu verteufeln. Die Frage, ob der Schweizer Sport stabil genug sei, konnten sie grundsätzlich mit Ja beantworten – obschon es hie und da auch mal eine Ausnahme gebe.

Beim Apéro nach dem Podium zeigte sich FCU-Präsident Martin Cincera zufrieden: «Es war ein toller Abend mit aktivem Publikum.» Und somit ein gelungener Auftakt für das Sommernachtsfest des FC Uitikon, diesen Samstag und Sonntag.